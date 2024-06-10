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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a: "Başkanım ben de ceket alayım, size ayıp olmasın" - Fenerbahçe Haberleri

        Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a: "Başkanım ben de ceket alayım, size ayıp olmasın"

        Fenerbahçe Kulübü Olağan Genel Kurulu'nda Ali Koç yeniden başkan olarak seçilirken Aziz Yıldırım da Ali Koç'u tebrik etti. İkili kürsüye taraftarı selamlamak için çıkacakken Ali Koç, Aziz Yıldırım'a seslenerek "Başkanım, ben de bir ceket alayım size ayıp olmasın" ifadelerini kullandı. Ali Koç'un bu tavrı büyük beğeni topladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2024 - 11:47 Güncelleme: 10.06.2024 - 11:47
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        "Ceket alayım, size ayıp olmasın"
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        Fenerbahçe Kulübü Olağan Genel Kurulu'nda Ali Koç yeniden başkanlığa seçildi. Mevcut başkan Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım, seçim sonuçlarının ardından birbirlerini kutladı.

        Kongrede Ali Koç'un kürsüye gelmesinin ardından Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesindeki isimlerden Savaş Adalet, Ali Koç'la kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

        Görüşmenin ardından Ali Koç, Aziz Yıldırım ve yönetim listesinde yer alan isimlerin bulunduğu odaya giderek Yıldırım'la bir araya geldi. Yıldırım ve ekibi, Ali Koç'u tebrik etti.

        Bu anların görüntüleri stadyumdaki dev ekranlara yansıtılırken tribünlerde yer alan sarı-lacivertliler "İki başkan el ele, hep beraber tribüne." tezahüratları yaptı. Tribünlerin isteğine kayıtsız kalmayan Ali Koç ve Aziz Yıldırım birlikte kürsüye gelerek, taraftarları selamladı.

        Kürsüye çıkmadan önce Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın yaşadığı diyalog sosyal medyanın gündemine oturdu. Sahaya çıkmadan önce üstünde ceketi olmayan Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a, "Başkanım ben de bir ceket alayım da size saygısızlık olmasın." dedi. Ali Koç'un o anları sosyal medyada beğeni topladı

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