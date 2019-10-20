Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2-1 kazandıkları Denizlispor maçının ardından şu açıklamayı yaptı:

"Zevksiz bir maçtı, ortada bir maçtı. İki türlü de olabilirdi skor, biz kazandık, birkaç vites daha artırmamız lazım. Allah'a şükür kazandık. İdeal kadromuza da dönünce ritmimizi artıracağımızı düşünüyorum."

SEMİH ÖZSOY: HER PUAN DEĞERLİDİR

Fenerbahçe İkinci Başkanı Semih Özsoy ise, "Mutluyuz, inşallah devam edeceğiz. İyi bir hava yakalamak istiyoruz. 2-0'dan sonra gevşeme gibi gözükse de zor bir deplasmandan çıktık mutluyuz. Her puan kutsaldır, her puan değerlidir. Böyle bir deplasmanda kazandık, o yüzden mutluyuz" sözleriyle maçı değerlendirdi.