Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu Trabzonspor maçı öncesi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç oyunculara moral aşıladı. "İstanbul'a mutlu döneceğimize inancımız tam" diyen Koç, "Evet kötü bir başlangıç yaptık. Ama son maçlarda sergilediğiniz performans, direnç ve arzu camiaya umut verdi. Bu duruşu koruduğunuz müddetçe sahanın ya da rakibin önemi yok" şeklinde konuştu.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Fenerbahçe'nin hak ettiği yerden uzakla kaldığına dikkat çeken Koç, "Ancak biz yönetim olarak takımı hak ettiği yere taşıyacağınıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bunun yanında takım kaptanlarından Hasan Ali Kaldırım ve Mehmet Topal'ın organize ettiği toplantıda takıma bu sezon katılan futbolculara Trabzonspor karşısındaki 8 yıllık yenilmezlik serisini hatırlatıldı. Tüm takım galibiyet yemini etti.

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