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Ali Koç'tan flaş açıklamalar! MHK, Trabzonspor, yabancı hakem, transfer...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basketbol takımının Galatasaray ile oynadığı karşılaşmanın ardından Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu. İşte Ali Koç'un sözleri...

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  • Ali Koç'tan flaş açıklamalar! MHK, Trabzonspor, yabancı hakem, transfer...

    BASKETBOL DERBİSİ YORUMU

    "Güzel bir maç oldu. Maç gitti geldi. Yüksek skor da ne kadar heyecanlı geçtiğini gösteriyor. Galatasaray'da tebrik ederim. Galatasaray yöneticilerine ilgileri, alakaları için de teşekkür ederim. Sağ olsunlar, sıkıntı olmadı."
  • Ali Koç'tan flaş açıklamalar! MHK, Trabzonspor, yabancı hakem, transfer...

    "TAKIMI GÖREMİYORUZ"

    "Galibiyeti kutlamak için tabii ki soyunma odasına girdim ama biz takımı göremiyoruz, devamlı yollardalar. 2 gün sonra Beşiktaş maçı var, cuma günü Real Madrid maçı var. Dolayısıyla güzel başlangıç için teşekkür de edemedik takıma."
  • Ali Koç'tan flaş açıklamalar! MHK, Trabzonspor, yabancı hakem, transfer...

    "Bu güzel bir başlangıç ama sadece başlangıç daha gidecek çok yol var. Fenerbahçe'nin basketbol inancını tekrar tavan yaptıkları için, 10-15 sayı gerideyken bile takım geri dönebilir inancı için... Onun için teşekkkür ettim."
  • Ali Koç'tan flaş açıklamalar! MHK, Trabzonspor, yabancı hakem, transfer...

    "MHK İLE KAFAMDA SORU İŞARETLERİ VAR"

    "Daha hiçbir şey rayına oturmadı, ne zaman oturur şampiyonluk gelince. Şampiyonluk gelmeden, siz ağzınızla kuş tutsanız, saygı duyulmuyor." 
  • Ali Koç'tan flaş açıklamalar! MHK, Trabzonspor, yabancı hakem, transfer...

    "Daha gidilecek çok yolumuz var. Son birkaç haftada yaşananlar, bir MHK ile ilgili kafamda soru işaretleri var."
  • Ali Koç'tan flaş açıklamalar! MHK, Trabzonspor, yabancı hakem, transfer...

    TRABZONSPOR MAÇI SÖZLERİ

    "Trabzonspor'dan çekinmiyoruz ama geçen sezon yaşadıklarımızdan çekiniyoruz."
  • Ali Koç'tan flaş açıklamalar! MHK, Trabzonspor, yabancı hakem, transfer...

    "İYİ NİYETLERİNDEN ŞÜPHE YOK AMA..."

    "Federasyon başkanı ve yönetim kurulunun iyi niyetinden şüphem yok. Ama şunu söylemek istiyorum, bunu hatırlarsanız, Riva'da da söyledim. TFF'yi yönetenler basından, algı operasyonlarından, sosyal medyadan etkilenmemli. Hafif bir etkilenme sinyalleri aldım ama inşallah yanılıyorumdur."
  • Ali Koç'tan flaş açıklamalar! MHK, Trabzonspor, yabancı hakem, transfer...

    "MHK'lar federasyonlar getirir götürür, başkanlar getirir götürür. Bildiğimiz hikayeler. Bu yapısal sorunu gidermek için pek çok yeni uygulamalar kullanılıyor. Bunların meyve vermesi uzun sürecek." 
  • Ali Koç'tan flaş açıklamalar! MHK, Trabzonspor, yabancı hakem, transfer...

    "Kulüpler Birliği'nde de sabırlı olmalıyız demiştim. Federasyon ağzıyla kuş tutsa da, dünyadaki örneklerini getirse de hakem camiası buna paralel hareket etmezse, desteklemezse arzu edilen sonuçlara ulaşamayabiliriz."
  • Ali Koç'tan flaş açıklamalar! MHK, Trabzonspor, yabancı hakem, transfer...

    YABANCI HAKEM SÖZLERİ

    "Yabancı hakem, Kulüpler Birliği'nde de gündem. Yabancı VAR, Federasyonun gündeminde. Yabancı hakemi konuşmak bile bizlerin ayıbı. Karşı olduğumu hep söylüyordum yakın zamanda ama 6-7 hakem eksiği var. Bu sezon özelinde denenebilir." 
  • Ali Koç'tan flaş açıklamalar! MHK, Trabzonspor, yabancı hakem, transfer...

    "Dışardan Yunanistan ve Suudi Arabistan hakem getiriyor. Bir orta yol bulunacaktır. Hakemlerin de artık pabucun pahalı olduğunu, onlarda tek beklenen şey olan işlerine odaklanmalarını, bu sefer bu federasyon ve kulüplerin ciddi olduğunu bilmeleri gerekiyor." 
  • Ali Koç'tan flaş açıklamalar! MHK, Trabzonspor, yabancı hakem, transfer...

    "Dünya Kupası arasında bazı değişiklikler olabileceği söylendi. Bakalım ne olacak. Bizim tek istediğimiz adil rekabet ortamı."
  • Ali Koç'tan flaş açıklamalar! MHK, Trabzonspor, yabancı hakem, transfer...

    "FEDERASYON BAŞKANI MIYIM?"

     

    "Ben hala federasyon başkanı mıyım, adaletsiz ortam devam ediyor mu? Birkaç hafta evvel, yer yerinden oynuyordu. Mamalanan bazı medya mensupları direkt beni hedef alıyordu. Federasyondan çıkmıyor diyorlardı." 
  • Ali Koç'tan flaş açıklamalar! MHK, Trabzonspor, yabancı hakem, transfer...

    "Sonu yok bu işin ama biz de eskisi gibi geçmeyeceğiz, gereken önlemleri, gereken reaksiyonları göstereceğiz."
  • Ali Koç'tan flaş açıklamalar! MHK, Trabzonspor, yabancı hakem, transfer...

    GÖZTEPE - ALTAY MAÇINDAKİ OLAYLARLA İLGİLİ

    "Televizyondan izledik. Sosyal medyada çıkanlar yürek yakıcı. Türk futboluna, Göztepe ve Altay'a geçmiş olsun. Olay çok ciddi. Emir Ortakaya'mız orada, onu seyrediyorduk, dolayısıyla gördük. Sosyal medyayı görünce olayın nasıl başladığını daha iyi gördük." 
  • Ali Koç'tan flaş açıklamalar! MHK, Trabzonspor, yabancı hakem, transfer...

    "İşin neresinden bakarsanız bakın vahim ve acı. Türk futbolunun marka değerinden bahsediyoruz, acı konulardan biri de bu. Bunun gibi olaylara tekrar tanık olmayız. Türk futboluna geçmiş olsun ama cezalandırılması lazım." 
  • Ali Koç'tan flaş açıklamalar! MHK, Trabzonspor, yabancı hakem, transfer...

    "Geçen sene de olay oldu, bu sene de oldu. Geçen sene 5 bin kişi sahaya girdi. Kuralları uygulayacaksınız. Sadece merdiven boşluklarından ceza yazmakla olmuyor. Bütün paydaşların omuz omuza verip bu olayları temizlememiz gerekiyor."
  • Ali Koç'tan flaş açıklamalar! MHK, Trabzonspor, yabancı hakem, transfer...

    "GÖNLÜM'DE BREZİLYA VAR"

    "Dünya Kupası'nın çoğunu izliyoruz. Valencia ile yazıştık. Biraz dizim ağrıyor dedi. Michy de gayet iyi. O takımları tutuyoruz tur atlasınlar diyoruz ama benim gönlümde her zaman Brezilya vardır."
  • Ali Koç'tan flaş açıklamalar! MHK, Trabzonspor, yabancı hakem, transfer...

    VALENCIA'YA TEKLİF VAR MI?

    "Kulübün kapısını çalan çok ama başka şeyler için"
  • Ali Koç'tan flaş açıklamalar! MHK, Trabzonspor, yabancı hakem, transfer...

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