Fenerbahçe kendi evinde 2 kez öne geçmesine rağmen aldığı 3-2'lik yenilgiyle büyük bir şok yaşarken maç sonunda oyuncular da çok büyük bir şok içerisinde soyunma odasına girdiler. Ağızları bıçak açmazken, futbolcular çok büyük üzüntü yaşadılar. Daha sonra otoparkta yer alan yeni transfer Jailson'un bile çağrıldığı bir toplantı gerçekleştirildi ve başkan Ali Koç da soyunma odasına geldi.

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre Başkan Koç, futbolcuların yıkılmış halleri karşısında oyuncuları morallendirmeye çalıştı. Koç, "Hep birlikte ayağa kalkacağız. Yolun başındayız, size güveniyoruz" minvalinde bir konuşmayla oyuncuların milli ara öncesi toparlanmalarını istedi.

Ali Koç ayrıca onlara çok büyük destek veren taraftarları da bu kadar üzmemeleri gerektiğini belirtirken, futbolcular özellikle maç önündeki desteği sebebiyle de başkana karşı ekstra üzüntü yaşadılar. Daha sonra Cocu ve Comolli de bu toplantıda söz alırken, futbolcuların ağzını ise üzüntüden bıçak açmadı.

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