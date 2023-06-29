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Ali Koç'tan İsmail Kartal'a "hayırlı olsun" ziyareti

Fenerbahçe'de 1 yıllık aranın ardından tekrar takımın başına geçen Teknik Direktör İsmail Kartal'a sürpriz bir ziyaret geldi

Ali Koç'tan İsmail Kartal'a
AA

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli ekibin teknik direktörlüğüne getirilen İsmail Kartal'ı ziyaret etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde mesaisine başlayan teknik direktörümüz İsmail Kartal'a, Başkanımız Ali Koç ve yöneticilerimiz 'hayırlı olsun' ziyareti gerçekleştirdi. Başkanımızın yanı sıra genel sekreter Burak Kızılhan ve yönetim kurulu üyemiz Ahmet Ketenci'nin katıldığı ziyarette, yeni sezon yapılanması ve takvimi ile ilgili konular görüşüldü." ifadeleri yer aldı.

İsmail Kartal'ın resmi imza töreninin önümüzdeki günlerde gerçekleştirileceği belirtildi.

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