Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından menajerlere yapılan ödemelere ilişkin yapılan açıklamaya dair görüşlerini paylaştı.
Ali Koç, TFF tarafından yapılan kulüplerin menajerlik ödemelerine ilişkin açıklamaya değinerek şunları kaydetti:
"Bildiğiniz üzere dün TFF tarafından tüm kulüplerin son bir yılda menajerlere yaptığı ödemeler kulüplerin beyanları esas alınarak açıklandı. Geçen sene beyan edilen ödemelere kıyasla bu sene beyan edilen tutarlarda ciddi oranda bir düşüş gözlemliyoruz. Geçen sene Süper Lig kulüpleri yaklaşık 11,5 milyon EUR tutarında menajer ödemesi beyan ederken bu sene beyan edilen ödemeler 5 milyon EUR tutarını bulmamaktadır. Kulüp bazında rakamlar incelendiğinde söz konusu dalgalanmanın gerçekçi olmadığını düşünüyoruz. Bununla beraber tüm Süper Lig kulüplerinin 2018/19 döneminde yaptıkları tüm menajer ödemelerinin %53’ünün sadece Fenerbahçe tarafından ödenmiş olması hayatın olağan akışına aykırıdır."
"YÜZDE 29.7'Sİ BU SEZONKİ OYUNCULARIN"
Kulübümüz, yönetim prensiplerimize uygun şekilde tüm menajer ödemelerini kuruşu kuruşuna tüm şeffaflığıyla beyan etmiştir. Rakamlara bakıldığında Kulübümüz tarafından bu sene 2,6 milyon EUR tutarında menajer ödemesi beyan edilmiştir. Yapılan ödemelerin yaklaşık 1,8 milyon EUR tutarındaki % 70,3’lük kısmı yönetimi devraldığımızda kadroda bulunan futbolcuların menajerleri için yapılırken, yaklaşık 0,8 milyon EUR tutarındaki %29,7’lik kısmı yeni yönetimimiz tarafından alınan oyuncuların menajerlerine ilişkin ödemelerdir.
"YÜZDE 10 ORANINI GEÇMEMİŞTİR"
Ayrıca belirtmemiz gerekir ki yeni yönetimimizle birlikte menajerlere ödenen bedeller temsil ettikleri futbolcu ücretlerinin yaklaşık %8’i seviyesinde gerçekleşirken geçmiş dönemlerdeki uygulamaların aksine hiçbir şekilde %10 oranını geçmemektedir. Bununla beraber yeni yönetim tarafından yapılan hiçbir kontratta menajer hak edişleri peşinen ödenmemekte olup menajerlerin temsil ettiği futbolcuların kontrat süresince yıllık taksitlere bölünerek ödenmektedir."
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