Ve Ali Koç konuştu 0:00 / 0:00

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç devre arası transfer döneminde Arsenal'den ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olacağı öne sürülen ve 'Yüzde 90' iddiası yapılan Mesut Özil'le ilgili açıklama yaptı. Mesut Özil'in Fenerbahçe için güzel bir rüya olduğunu ifade eden Koç, "Oyuncu elden çıkarmazsak, transfer yapamayız. Mesut Özil çok iyi bir Fenerbahçeli. Ekonomik şartlarımız elverecek durumda değil. Rüya gerçekleşirse ne ala ama gerçekleşmesi zor gibi görünüyor" dedi.

Erol Bulut'tan da memnun olduklarını dile getiren Koç, "İlerleyen günlerde daha iyi olacağız. Hocamızdan teknik kadromuzdan, herkesten memnunuz. Bir yumak halinde çalışıyoruz. İnşallah uzun süredir beklediğimiz şampiyonluğu taraftarlarımıza armağan edeceğiz" şeklinde konuştu.