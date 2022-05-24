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Ali Koç'tan önemli açıklamalar

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu

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  • 01
    Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ali Koç'tan önemli açıklamalar! Hoca için tarih verdi... Suarez, Sörloth ve Cavani... - FB Haberleri

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Derin Futbol adlı programda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
  • 02
    Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ali Koç'tan önemli açıklamalar! Hoca için tarih verdi... Suarez, Sörloth ve Cavani... - FB Haberleri

    "Biz hep iyi niyetle yaklaştık ama olmuyor, artık ifşa etme zamanı geldi"
  • 03
    Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ali Koç'tan önemli açıklamalar! Hoca için tarih verdi... Suarez, Sörloth ve Cavani... - FB Haberleri

    "Filmi geri sarabilseydim başkanlık için bir yıl daha beklerdim. O zaman bu sıkıntılı durum daha su yüzüne çıkacaktı. Maddi ve manevi çok ciddi dokunuşlar gerekiyordu. Keşke o dokunuşların sonunda bazı şampiyonluklar olsaydı."
  • 04
    Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ali Koç'tan önemli açıklamalar! Hoca için tarih verdi... Suarez, Sörloth ve Cavani... - FB Haberleri

    "AZİZ YILDIRIM'LA DURUMUMUZ ÜZÜCÜ"

    "Aziz Yıldırım konusuna girmek istemiyorum çünkü burada değil. Beraber çok yayına çıkmak istedim, olmadı. Beraber müthiş mücadele verdik. Başka kulüplerin başına bu olay gelse, Fenerbahçe gibi ayakta duramazlardı. Ameliyatında not bile yollamamam, durumun ne kadar acı, üzücü olduğunu gösteriyor."
  • 05
    Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ali Koç'tan önemli açıklamalar! Hoca için tarih verdi... Suarez, Sörloth ve Cavani... - FB Haberleri

    "HATALARIMIZ OLDU"

    "Bizim hatalarımız kesin oldu. Müthiş deneyim kazandık ama bir de sistemsel unsurlar var. Burada bütün yaşanılan tatminsiz sonuçları tabii ki sadece dış etkenlere bağlamıyorum ama bunlar önemli."
  • 06
    Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ali Koç'tan önemli açıklamalar! Hoca için tarih verdi... Suarez, Sörloth ve Cavani... - FB Haberleri

    "2011'DEN BU YANA HAKKI EN ÇOK YENEN KULÜP FENERBAHÇE'DİR"

    "Son 4 sezonda 4 farklı takım şampiyon oldu. Sadece Fenerbahçe olamadı. 2011'den bu yana baktığınızda en çok hakkı yenen kulüp Fenerbahçe'dir."
  • 07
    Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ali Koç'tan önemli açıklamalar! Hoca için tarih verdi... Suarez, Sörloth ve Cavani... - FB Haberleri

    "TÜRK FUTBOLU BİR ŞEHİR TAKIMININ ETRAFINDA DÖNÜYOR"

    "Neden TFF'yi temsil eden insanlar usulsüzlüğe müsaade ederler. Türk futbolu, bir şehir takımı odağında dönüyor. Bu Trabzonspor için de tehlikeli. Kimse sesini çıkarmazsa, yapılan yanlışları kanıksıyoruz. Neden sadece biz konuşuyoruz?"
  • 08
    Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ali Koç'tan önemli açıklamalar! Hoca için tarih verdi... Suarez, Sörloth ve Cavani... - FB Haberleri

    "BÜTÜNE BAKTIĞIMIZDA DESTEK VARDI"

    "Trabzonspor'un şampiyonluğu... O aşamada 'Açık ara en iyi futbolu oynuyorlar' dedim. Sonra puan kayıpları başladı. Nispeten yaşlı bir kadro. Aynı basın toplantısında Türkiye, Trabzon'dan büyüktür de demiştim. Trabzonspor bazı maçlarda şiir gibi top oynadı. Ama bütüne baktığınızda, iyi de bir destek vardı."
  • 09
    Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ali Koç'tan önemli açıklamalar! Hoca için tarih verdi... Suarez, Sörloth ve Cavani... - FB Haberleri

    "Adana Demirspor maçı... O maçta bir mağlubiyet olsaydı, 8 puana düşüyordu. Trabzonspor bence yine de olabilirdi ama tarihsel olarak durumları son saniyede şampiyonlukları kaybetme, sevgili Abdullah Avcı'nın son haftalarda şampiyonluk kaybetme..."
  • 10
    Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ali Koç'tan önemli açıklamalar! Hoca için tarih verdi... Suarez, Sörloth ve Cavani... - FB Haberleri

    "HAKEMLİK SINAVLARININ HEPSİ KALDIRILDI"

    "Hakemlik sınavlarının hepsi kaldırıldı. Dil, atletik performans, kural sınavı, hepsi... Torpille hakem atanıyor. Belki de önümüzdeki 10 yılın altyapısı yapılıyor ve belli bir amaca hizmet edecekler. Buna ben inanıyorum. Buna izin vermemek için çalışacağız."
  • 11
    Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ali Koç'tan önemli açıklamalar! Hoca için tarih verdi... Suarez, Sörloth ve Cavani... - FB Haberleri

    MESUT ÖZİL AFFEDİLECEK Mİ?

    "Mesut Özil'in menajeriyle bugün konuştuk. İki tarafın da hayırlısı neyse, o yapılmalı. Görüşmeler sonucu neyin hayırlı olacağına karar vereceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında şampiyon olmaktan başka derdimiz yok. Geçmişe dönsek, Mesut'u yine alırdım. Bu transferde iki taraf da çok arzuluydu. Arsenal'dekine çok düşük maaş alacaktı. Bonservisi yoktu. Mesut Özil gibi dünya yıldınız kim istemez. Bazen tutuyor, bazen tutmuyor. Mesut da böyle bir senaryo olsun diye gelmedi. Elinden geleni yaptı, talihsiz sakatlıklar oldu. Esas olan, kendisinin de dediği gibi Fenerbahçe."
  • 12
    Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ali Koç'tan önemli açıklamalar! Hoca için tarih verdi... Suarez, Sörloth ve Cavani... - FB Haberleri

    "İSMAİL KARTAL'A ŞAPKA ÇIKARMAKTAN BAŞKA YAPILACAK BİR ŞEY YOK"

    "İsmail Kartal'ı konuşalım önce... İsmail hoca göreve gelirken para pul konuşmadı, kayıtsız şartsız geldi. Gelecek sezon için dünya çapında üst düzey bir hoca aradığımızı biliyordu. İsmail hoca bir saniye aksamadı, demotive olmadı. Takımı ayağa kaldırdı. Samandıra'yı anahtar teslim verdik, takım ruhunu inşa etti. İsmail Kartal şapka çıkarılacak iş yaptı. Ben kendi açımdan kendisine müteşekkirim. 17-18 haftalık performansı nedeniyle kendisine ve ekibine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum."
  • 13
    Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ali Koç'tan önemli açıklamalar! Hoca için tarih verdi... Suarez, Sörloth ve Cavani... - FB Haberleri

    "ÇALIŞABİLECEĞİMİZ İKİ HOCA VAR"

    "Geldiğimiz noktada artı eksi her şeyi değerlendirmemiz lazım. Baskı az iken tek kulvarda mücadele etmek başka. Şu anda çalışabileceğimiz iki hoca var: Biri İsmail hoca diğeri Jorge Jesus. Biz kimi seçersek seçelim taraftarımız yine mutsuz olacaklar."
  • 14
    Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ali Koç'tan önemli açıklamalar! Hoca için tarih verdi... Suarez, Sörloth ve Cavani... - FB Haberleri

    "PAZARTESİ AÇIKLAYABİLİRİZ"

    "Acelemiz yok. Pazartesiye kadar açıklayacağız. Bu sezona çok erken başlayacağız, 13-14'ü gibi başlamamız lazım."
  • 15
    Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ali Koç'tan önemli açıklamalar! Hoca için tarih verdi... Suarez, Sörloth ve Cavani... - FB Haberleri

    "BU SENE FFP SIKINTIMIZ OLMAYACAK GİBİ"

    "Bu sene FFP konusunda sıkıntımız olamayacak gibi ancak harcama limitlerimizi bilmiyoruz. Allah bunu hesaplayacaklara yardımcı olsun."
  • 16
    Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ali Koç'tan önemli açıklamalar! Hoca için tarih verdi... Suarez, Sörloth ve Cavani... - FB Haberleri

    "KULÜPLER BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA ADAY OLMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

    "Kulüpler Birliği Başkanlığı'na aday olmayı düşünüyorum. O pankart bizi çok rahatsız etti. Sayın Ahmet Ağaoğlu'nun haberi olmayabilir ama yöneticilerin vardır. Çıkıp yanlış olduğu söylenebilirdi. Bir kupa için FETÖ'nün yanında mısınız? 4 Nisan ile dalga geçildi. Bence failler bulundu ama gizleniyor. Altından FETÖ bile çıkabilir."
  • 17
    Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ali Koç'tan önemli açıklamalar! Hoca için tarih verdi... Suarez, Sörloth ve Cavani... - FB Haberleri

    "28 ŞAMPİYONLUK İÇİN CEVAP ALAMADIK"

    28 şampiyonluk için uzun süredir cevap alamadık. Acelemiz yoktu. Tarihçisi, akademisyeni, o dönemde futbol oynamışlar var... TFF'yi bırakın, Türkiye Cumhuriyeti'ni yok saymak gibi bir şey var. Geçmiş yıllarda, bazı yıllarda bugünkünden daha fazla şehir takımı var. Beşiktaş'ı tebrik edelim, onlar hakkını almış. Bu Beşiktaş'ın sorunu değil. Anlaşılan federasyon seviyesinde karar verilemeyecek. Sonuç alana kadar elimizden geleni yapacağız. 5 yıldızı takacağız, TFF ne yapabilecek?"
  • 18
    Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ali Koç'tan önemli açıklamalar! Hoca için tarih verdi... Suarez, Sörloth ve Cavani... - FB Haberleri

    "SAYIN İMAMOĞLU'YLA KONUŞTUK, TATLIYA BAĞLANDI"

    "Sayın İmamoğlu bir tweet attı. Fenerbahçe'yle alakası olmayan, ailemi karıştıran... Sayın İmamoğlu'yla konuştuk. İş tatlıya bağlandı."
  • 19
    Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ali Koç'tan önemli açıklamalar! Hoca için tarih verdi... Suarez, Sörloth ve Cavani... - FB Haberleri

    "NİHAT ÖZDEMİR'İN YUMUŞAK KARNI VARDI"

    "TFF Başkanlığı için kimse adaylığını açıklamadı. Nihat Özdemir'in yumuşak karnı vardı, devletle de çok iş yapıyordu. Bu da yumuşak karın. Yani kullanılmaya müsait."
  • 20
    Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ali Koç'tan önemli açıklamalar! Hoca için tarih verdi... Suarez, Sörloth ve Cavani... - FB Haberleri

    FATİH TERİM SÖZLERİ

    "Fatih Terim, TFF Başkanlığı için aday oldu, ne yaparsınız?" sorusu üzerine Ali Koç: Yanlış olur, desteklemeyiz. Bize adil rekabet ortamı lazım."
  • 21
    Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ali Koç'tan önemli açıklamalar! Hoca için tarih verdi... Suarez, Sörloth ve Cavani... - FB Haberleri

    AHMET NUR ÇEBİ SÖZLERİ

    "Beşiktaş'a karşı saygısızlığımız olmadı. Babadan dolayı da Beşiktaş'ı bilerek büyüdük. Geçen senenin sonuna dönelim gerek başkan gerek yönetici ve futbolculuk seviyesinde bize imalı mesajlar verildi. Oradan bir üzüntümüz vardı."
  • 22
    Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ali Koç'tan önemli açıklamalar! Hoca için tarih verdi... Suarez, Sörloth ve Cavani... - FB Haberleri

    "Sayın Ahmet Nur Çebi 'Ben kastetmedim' diyor, öyle diyorsa öyle kabul etmek lazım ama bana öyle gelmiyor. Direkt benim ismim zikrediliyor. Sebep, benim yaptığım basın toplantısında TFF'nin Trabzonspor'a bakış açısını gösteren bir örnek. Basın toplantısında gösterdiğim bir örnek. Orada '22.35'te maç bitiyor, 22:40'ta TFF mesajını giriyor' dedim. Saha olayları yaşandı, oyuncular darp edildi. Normal şartlarda maçın iptal edilmesi gerekir."
  • 23
    Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ali Koç'tan önemli açıklamalar! Hoca için tarih verdi... Suarez, Sörloth ve Cavani... - FB Haberleri

    "KIM MIN JAE'Yİ UMARIM TUTABİLİRİZ"

    "Kim Min Jae'nin gitmesine dair somut bir şey yok. Kazanacağımız inandığım bir kadroda bir sene daha kalır, Dünya Kupası'nı geçirir. Müthiş bir çocuk. Onu tutamayacağımızı bilerek almıştık ama onu inşallah tutabiliriz."
  • 24
    Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ali Koç'tan önemli açıklamalar! Hoca için tarih verdi... Suarez, Sörloth ve Cavani... - FB Haberleri

    "MERT HAKAN YANDAŞ SATILIK DEĞİL"

    "Mert Hakan satılık değil. Karakteri ve takım içinde gördüğü vaziyeti, futbolu kadar önemli. Kontratlı oyuncumuzu menajer pazarlıyorsa bunun hakkında gerekli girişimleri de yapacağız. İki hocamız da 12-13 kişi var ki bunlar takımda kalmalı diyor, Mert Hakan içlerinde."
  • 25
    Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ali Koç'tan önemli açıklamalar! Hoca için tarih verdi... Suarez, Sörloth ve Cavani... - FB Haberleri

    "LUIS SUAREZ İLE İLGİLENMİYORUZ"

    "Cyle Larin ve diğer yabancı haberleri doğru değil. Luis Suarez ile yakından ve uzaktan ilgimiz yok. Kerim sabah akşam başımın etini 'Suarez' diye. Menajerler, medya ile piyasa yapıyor.  Bazı haberler kasıtlı yapılıyor, 'Beceremediler' denilsin diye."
  • 26
    Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ali Koç'tan önemli açıklamalar! Hoca için tarih verdi... Suarez, Sörloth ve Cavani... - FB Haberleri

    Soru: "Luis Suarez ve Alexander Sörloth, fiyatları aynı, şartları aynı! Hangisini istersiniz?"

    Ali Koç: "Açlığı ve yaşından dolayı Sörloth'u seçerim. Almanya'da istenilen gibi olmamış. Leipzig ile konuştuk. 12-16 Milyon Euro bonservisi var. Artık kiralık gitmek istemez."
  • 27
    Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ali Koç'tan önemli açıklamalar! Hoca için tarih verdi... Suarez, Sörloth ve Cavani... - FB Haberleri

    "Manchester United'da 34 yaşında (Edinson Cavani) bir oyuncu var, 6.7 Milyon Euro maaşı var, ister misiniz, dediler. Maaşından bir kısmını isteriz dedim."
  • 28
    Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ali Koç'tan önemli açıklamalar! Hoca için tarih verdi... Suarez, Sörloth ve Cavani... - FB Haberleri

    OZAN TUFAN, ALTAY, NWAKAEME...

    "Ozan Tufan'ı geçen sezon Beşiktaş istedi ama bu sene gelen bir şey yok. Altay Bayındır kalacak. Allah her takıma Altay gibi bir karakter nasip etsin. Nwakaeme ile ilgilenmiyoruz. 13-14 maç kaçırdı, yaşı var."
  • 29
    Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ali Koç'tan önemli açıklamalar! Hoca için tarih verdi... Suarez, Sörloth ve Cavani... - FB Haberleri

    "JESUS 2,5 AYDIR TAKIMI İZLİYOR"

    "4-5 transfer yapabiliriz. İsmail hoca zaten kadroyu ezbere biliyor. Jorge Jesus da 2,5 aydır takımı inceliyor."
  • 30
    Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ali Koç'tan önemli açıklamalar! Hoca için tarih verdi... Suarez, Sörloth ve Cavani... - FB Haberleri

    "JOACHIM LÖW KARARINI VEREMEDİ"

    "Joachim Löw'e de gittik görüştük. Karar veremedi, hocalığa dönüp dönememe konusunda karar vermedi."
  • 31
    Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ali Koç'tan önemli açıklamalar! Hoca için tarih verdi... Suarez, Sörloth ve Cavani... - FB Haberleri

    "Alex de Souza, teknik direktörlük kıvamına gelirse, geri döner. Gheorghe Hagi örneği var, ama Hagi olmadı."
  • 32
    Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ali Koç'tan önemli açıklamalar! Hoca için tarih verdi... Suarez, Sörloth ve Cavani... - FB Haberleri

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