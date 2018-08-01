Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin tanıtım toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Koç'un açıklamaları şöyle:

"Doğru bir yatırım. Türk futbolunun değerini artırmamız lazım. Seyir zevkinden, hakem performasından, mali konulara kadar. Bu bağlamda teknolojiyi kullanmak faydalı. Dünya kupası'nda da gördük. Katkı sağlayacağını düşünüyorum. Sabırlı olmamız lazım. En az 100 maç gerekli dendi. 11 hafta demek. Sezon başında tenkit etmemek lazım. Bazen mecburen bazen tercihen sabretmek zorundayız. Geçen sezon tüm takımlar hakem kararlarından şikayetçiydi. Olumsuz sarmalın taraftara kadar etkisi oluyordu. Bunu minimize edecek bir karar. Herhangi bir zararını göremiyorum. Süre uzayacak deniyor, hataları düzeltecekse 3-5 dakika uzayacaksa uzasın. Bütün dünya buraya gidiyor.

Türk futbolunun ciddi anlamda gelişmesi gerekiyor. Bunun için de paydaşların bir araya gelmesi gerekiyor. Bununla birlikte pazar gelirimizi artırmamız gerekiyor. Hep birlikte marka değerini artırmamız gerekiyor."

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