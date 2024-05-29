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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Ali Koç teknik direktör için tarih verdi - Fenerbahçe Haberleri

        Ali Koç teknik direktör için tarih verdi

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör seçimine dair önemli bir açıklama yaptı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 29.05.2024 - 21:36 Güncelleme: 29.05.2024 - 21:36
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        Kongre üyeleri ile buluşan Koç, "Yeni hocamızın kim olduğunu cuma günü (7 Haziran) öğreneceksiniz." ifadelerini kullandı.

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        Teknik direktör İsmail Kartal'ın performansına değinen Koç, "İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin büyük bir değeri. İstatistikleri alt üst etti. 99 puan topladı, 99 gol attı, deplasmanlarda hiç yenilmedi. Bizim önümüzü kesmeye güçleri yetmedi, rakibimizi ittirdiler." dedi.

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        Yıldız oyuncularını bırakmayacaklarını ifade eden Ali Koç, "Bu kadro istatistik olarak en iyi işleri yapmış, en karakterli kadro. Branco liderliğinde yakaladığımız uyumu devam ettireceğiz. Fred, Osayi, Ferdi ve İrfan bunları hiçbir yere bırakmıyoruz devam edecekler. Eksik yerler için planlama devam ediyor." sözlerini sarf etti.

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        Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho ile ilgili yaptığı açıklamalara değinen Ali Koç, "Aziz Yıldırım, Mourinho'yu açıklamış. Gelsin beraber televizyona çıkalım. Kongre öncesi kucaklaşalım." dedi.

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        Stadyum kapasitesinin artırımı için konuşan Koç, "Ayakta seyirci almak için açılır kapanır koltuklar yapacağız. Ahmet Ketenci 1.5 milyon dolar yatırım ile yapacak. Böylece Avrupa maçlarında oturarak ligde ayakta maç izleme imkanı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

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        Koç stat projesi ile ilgili "Ayakta seyirci almak için açılır kapanır koltuklar yapacağız. Ahmet Ketenci 1.5 ml $ yatırım ile yapacak. Böylece Avrupa maçlarında oturarak ligde ayakta maç izleme imkanı sağlayacağız." dedi.

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