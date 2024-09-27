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        Haberler Spor Futbol Ali Koç, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti - Futbol Haberleri

        Ali Koç, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti

        Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 17:30 Güncelleme: 27.09.2024 - 17:30
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        Ali Koç'tan TFF'ye ziyaret!
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        Kulüpler Birliği Vakfı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

        TFF'den yapılan açıklamaya göre, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen ziyarette, Türk futboluna katkı sağlayacak projeler ve gündemdeki konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, ziyaretin ardından Ali Koç'a özel olarak imzaladığı A Milli Takım forması hediye etti.

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