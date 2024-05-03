Ali Koç: TFF, Türk futbolunun daha da kaotik bir ortama sürüklüyor!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 18 Temmuz'da yapılacağı açıklanan TFF Seçimli Genel Kurulu ve seçimin haziran ayına çekilmesiy için başlatılan imza toplama süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında özellikle TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yle ilgili sert ifadeler kullanan Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

"Bugün bu toplantının sonunda buradan ayrılırken olağanüstü bir kişiyle muhatap olduğumuzu, milyonların maç skorlarına göre bütün hayatını etkileyen futbol sektörünün nasıl son derece garip, kindar ve günü kurtarmak için yalan söyleyen bir insanın elinde olduğunu anlatacağız. Riyad'da ihaleyi bize çıkardılar, yine aynısını yapıyorlar. Onlar siyaseti karıştırdıkları için ben de yapmak zorundayım."

"NİYE İMZA TOPLAMA İHTİYACI DUYDUK?" "Durup dururken imza süreci başlamadı. Herkes memnun mesut, dünya toz pembe, kimse şikayet etmiyor, boş vaktimiz var gidip imza toplayalım denmedi. Niye imza toplama ihtiyacı duyduk? 18 Temmuz ortada yokken imza toplama süreci başladı. Zaman kazanmak için 18 Temmuz tarihi verildi. Bu tarih ile bazı kulüpler yanlarına çekildi. Ben aday olmayacağım, beni de rencide etmeyin, Avrupa Şampiyonası'na gideyim, aday olmayıp bırakacağım dediği için bazı kulüpler inandı. Bazı kulüpler de neyin ne olduğunu bilmelerine rağmen rekabette kendilerine avantaj sağlayabilmek için nasıl zikzak çizdiklerini anlatmaya çalışacağım."

REKLAM "ZAMAN KAZANMAK İÇİN 18 TEMMUZ TARİHİ VERİLDİ" "Zaman kazanmak için 18 Temmuz tarihi verildi. Bazı kulüpler yanlarına çekilerek 'Beni de mağdur etmeyin, aday olmayacağım' dediği için ve bazı kulüplerimizin samimi şekilde inandığını, bazı kulüplerimizin de rekabette kendilerine avantaj sağlamak için nasıl zig-zag çizdiklerini anlatacağım." "BU SEZON HİÇ OLMADIĞI KADAR KAOTİK" Bu sezon, hiçbir sezonda olmadığı kadar kaotik bir ortam var. Pek çok kriz, skandal oldu. Riyad, hakem tokatlanma olayı, bir takım sahadan çekildi, Süper Kupa, sızan görüntüler, hakemlerin ifadeleri, beklentiyle bilmem neyle karar verenler... Bir sürü şey oldu üst üste. Kendisi hakem dışında sıkıntımız yok diyor ama krizleri yönetemedi. Kriz yönetimi olağanüstü kötü. Yalpalaya yalpalaya gereken cesareti ve iradeyi gösteremediği için kulüpler arasında sıkıntı oluştu. Bugün Türk futbolunda büyük bir güven bunalımı var. TFF, Türk futbolunun daha da kaotik bir ortama sürüklüyor!"

"HAKEMLİK MÜESSESESİ YERLE BİR EDİLDİ" "Hakemlik müessesi yerle bir edildi. Sayın Başkan, aslında hem başkan hem MHK başkanı olarak hareket etmeyi seçti. Niyeti olan çok sıkıntılı müesseseyi düzeltmekti, daha sıkıntılı hale getirdi. Hakemlik yapboz tahtasına döndü. 21 ayda hakemlik müessesinde ne kadar çok format denenip vazgeçildi. Kişilere ve kurumlara özel düzenlemelere gidildi. TFF statüsü madde 3, tarafsız davranmak ve ayrımcılık yapmamak diyor. Bize göre tamamen ters bir yönetim anlayışı var. Bunu anlamamız zaman aldı. Kindar bir başkan var. Sayın Ahmet Nur Çebi ile ilgili girdiği polemikte olayı kişiselleştirdi. Birçok kez arayı bulmaya çalıştım, olmadı. Beşiktaş'a gösterdiği muamele... Amirimiz TFF. Seviyorum sevmiyorumla futbolu yönetemez. Standart içinde muamele göstermesi lazım. Beşiktaş olayında gördük ki kindar biri."

"SAYIN BAŞKAN ÇOK SIKINTILI OLAN MÜESSESEYİ DAHA SIKINTILI HALE GETİRDİ" "Sayın Başkan, çok sıkıntılı olan müesseseyi daha sıkıntılı hale getirdi. Hakemlik yaz - boz tahtası haline geldi. 21 ayda hakemlik müessesesinde ne kadar çok şey denendiği ve vazgeçildiği yazılıyor. Kişilere ve kurumlara göre özel düzenlemelere gidildi. Son derece kindar bir başkanımız var. Sayın Ahmet Nur Çebi ile girdiği polemik sonrasında, olayı tamamen kişiselleştirip Beşiktaş'a gösterdiği muamele..." "GALATASARAY İLE GARİP BİR İLİŞKİLERİ VAR" "Galatasaray ile arasında garip bir ilişkileri var. Sayın Ahmet İbanoğlu'na şahsıma davada açması için telkinde bulundu. Asıl çarpıcı olan Karagümrük maçı. Orada Fenerbahçe lehine, Karagümrük aleyhine net bir hakem hatası oldu. Malum camia da bu konuda yaygarayı kopardı. Başkan da büyük bir hışımla TFF'ye girip 'Beni camiamla karşı karşıya mı getirmeye çalışıyorlar?' diye konuşuyor."

"ÖNCE 'ADAY OLMAYACAĞIM' DİYORDU ŞİMDİ ADAY OLACAK" "Belki de Türkiye’de en güvenilmez kurum TFF. Belki de en güvenilmez sektör de Türkiye'deki futbol sektörüdür. Kesinlikle aday olmayacağım demişti, şimdi mayısta bakacağız diyor. Bunun ne taktikleri olduğunu biliyorsunuz." "YUMRUK OLAYI, BAŞKANI 180 DERECE DEĞİŞTİRDİ" "Talihsiz olaydan önce TFF'deydik. 6-7 yönetici vardı. Devre arasında MHK'yi değiştireceğini, hakemlerin yüzde 40'ını değiştireceğini, talimat değiştireceğini anlattı. Bir yumruk olayı oldu. Bizim başkan 180 derece değişti. Riyad olayı malumunuz. Bir sürü başkan bana şike teklif edildi dedi. Onları soruşturdu mu, soruşturmadı mı? Bahis iddiaları diz boyu. Trabzonspor - Fenerbahçe maçından sonra etki altında kaldı. Fenerbahçeli futbolculara ağır cezalar verdirmek için raporlar değişti ama yapamadı, cesaret edemedi. Bizim futbolculara 4'er 5'er maç ceza verilecekti."

"BİZİ ANKARA'YA ŞİKAYET ETMİŞTİ" Riyad'da tuttu ya, sayın Cumhurbaşkanımıza kadar kandırdılar. O tuttuğu için bugün de aynı şeyi yapmaya çalışıyorlar. Riyad'da kendi beceriksizliğini üstünü kapatmak için Ankara'ya bizi şikayet etmişti. Bugün de koltuğunu korumak için aynı sürece girdi... "BÖL, PARÇALA VE YÖNET ANLAYIŞI" Böl parçala ve yönet yönetim anlayışıyla kulüpler arasına nifak tohumu ekti. İmza sürecinde de görüyorsunuz, Kulüpler Birliği'ni bölmeye çalışıyor. Kulüpler dik durursa bölemez ama bazı kulüpler zikzak çizdiği için başarılı oldu. "İMZAYI BAŞTA GALATASARAY VE TRABZONSPOR SÖYLEDİ" Başta Galatasaray ve Trabzonspor da dahil buna, imza vereceklerini söylüyorlar. Pazartesi lafı geçiyor, pazartesi geç diyenler de var. 5 Nisan'da dört takım daha sürece dahil oluyor, bunlardan biri Fenerbahçe. Süper Kupa'yla ilgili TFF'den bize zehir zemberek bir yazı geldi. Biz de 'Yeter' dedik ve katıldık. Sonrasında Beşiktaş da katıldı. Beşiktaş da suçlanıyor ya.

Bu işin farkına varan Büyükekşi, dayanamayacağını anlayıp Şanlıurfa'da zaman kazanmak için bir açıklama yaptı. Hala yönetim kurulu kararı var mı yok mu bilmiyoruz. Bu açıklama gelince, orada da Dursun Özbek ile istişare yapıyorlar. Derhal seçime gidelim diyen Dursun Özbek ne olacak 15-20 günden noktasına geliyor. İmza vereceğinden üçü, 18 Temmuz hedefimize ulaştık, imzaya gerek yok diyorlar. 18 Temmuz'da yeni bir TFF seçileceğini düşünerek bunu söylüyorlar. Şimdi de öz güven tavan yapmış, 60 günden önce yapılamaz seçim diyor. 25 günü Dursun Özbek sayesinde cebe koydu ya, o zaman 18 Temmuz'da yaparız diyor. Yönetim kurulu kararıyla bunu haziran başına getirebilir.

"Nasıl oluyor da bu iş Fenerbahçeli Ali Koç'un üstüne yapışıyor? İmza sürecini anlattım. Biz ne işin başındayız, ne lideriyiz. Kulüp başkanları 'Sen olmasan çoktan yollamışlardı' diyorlar. Biz nasıl bu işin bayraktarlığını yaptığımızı anlayamadık. Biz imzamızı verdik. Biz bunlar yüzünden Süper Kupamızı çöpe attık, sahaya çıkmadık. Türkiye Kupası'na da çıkmayacağız. Bizim imza vermememiz riyakarlık olur." "ASIL AZINLIK SİZSİNİZ" Tüm siyasi desteğe, size verilen omuza rağmen, başka adayların önünün kesilmesine rağmen delegelerden aldığınız oy belli! Asıl azınlık sizsiniz! Atanan bir başkanın, demokratik haklarını kullanan kulüplerin çabalarını anti-demokratik yöntemlerle engellemeye çalışmasını sizin takdirinize bırakıyoruz. Sayın başkan kaç tane kulüp var biliyor musunuz size arkanızdan sövüp, mecburen başkan olarak sizi tanıyor"

"TELEFONUNDAN BYLOCK ÇIKAN KİŞİ MİLLİ DEĞERDEN BAHSEDEMEZ" "Söz konusu milli değerlerse, bize en son laf edecek kişilerden biri sizsiniz. İki telefonunuzda da byLock çıktı. Böyle biri bize milli değerler konusunda yön veremez, ithamda bulunamaz. Sizin telefonunuza byLock yükleyenler var ya, benim telefonlarımı kanuna aykırı şekilde 2 yıl dinlemişler ve benim bu konuda davalarım var. Sadece telefonlarımızdan yola çıkarsak, milli değerler konusunda kimin doğru - kimin yanlış yolda olduğunu herkes anlamıştı. O yüzden sakın he, sakın bir daha böyle bir şey yapmaya tenezzül etmeyin. Sizin için çok tatsız olur."

"3 TEMMUZ'U YAŞADIK, BU KONUDA HASSASIZ" "Bu örgütün yanından, yakınından geçmiş kimsenin futbolun yakınından geçmemesi lazım. Biz 3 Temmuz'u yaşadık, bu konuda hassasız. İnsan mı kalmadı bu ülkede? Seçimlerden önce benim bazı açıklamalarım olmuştu neden başkan olmamasıyla ilgili. Bu FETÖ unsuru, hala futbolun içindedir. Her geçen gün daha fazla temizlenmesi gerekirken tekrar o günlere dönme adımı atılmaktadır." "CUMHURBAŞKANI'NI DA KANDIRDILAR" "Riyad'daki olaylarda Sayın Cumhurbaşkanı'nı da kandırdılar. Dursun Özbek olsam 'Riyad'da ben de vardım, neden benden bahsedilmiyor?' derim." "BELEDİYELERE TALİMAT GİDİYOR" "Belediyelere talimat gidiyor. Belediyeler, imza veren kulüplere baskı yapıyor. Para sözü, vaadi veriyor. Kendisi aradığında da 'Size Ali Koç mu baskı yapıyor?' diyor. Bu bir seçim değil, beni buraya kimin getirdiğini biliyor musunuz? Bana yapılan ona yapılır diyor."

"ALİ KOÇ GÖNDERTTİ DENMESİN DİYE" "Bazı kulüplere de şey diyorlarmış, bu Başkan gidecek bir şekilde de Ali Koç göndertti denmesin diye böyle uzuyor" "YALANSA, YALANLASINLAR" "Bir de Volkan Can var, o siyaset yapmıyor. 'İmza vermeyen takımların maçlarına atanan hakemlere daha titizlikle bakılıyor' diye kulüplerle görüşüyor. Ne demek bu? Milli Takım için bir sponsorluk anlaşması yapılıyor, paranın bir kısmı alınıyor ve kulüplere dağıtılıyor. Yalansa, yalanlasınlar." "DURSUN ÖZBEK'İ ANLAMIYORUM" "Dursun Özbek'i anlamakta zorlanıyorum. Bu kadar rahat pozisyon değiştirmek.. Sadece bu konuda değil, pek çok konuda! Ancak bu ülkede itibar görür, bu ülkede sorgulanmaz. Benle görüşmek istemişti, öyle olmadığını söyledi. Aracı 'Siz istemiştiniz' dedi. Kimse sorgulamadı. Önce 14 Aralık'ta 'TFF'ye güveniyoruz' diyor. 24 Aralık'ta 'Tarihin en kötü başkanı Mehmet Büyükekşi'nin istifa etmesini istiyoruz' diyor. 1 Nisan'da 'O koltuklarda oturmak vicdanınıza sığıyor mu?' açıklaması var. Ben böyle açıklamalar yapsam biri hakkında, suratına bakmam. Urfa'da 'Seçimi neden önce çeksin, TFF'ye saygı duymak lazım' diyor. Bu başkan imza kampanyasını ilk başlatanlardan. Rekabette avantaj yaratmak için böyle... Ben böyle zigzag yapsam, her tarafım oynasa utanırım."

"Urfa'da telefon geliyor, Dursun Özbek iftarda apar topar Mehmet Büyükekşi ile görüşüyor. Ondan yardım isteniyor sanırım '15-20 gün ne fark eder' diyor. Sayın Özbek 'Biz hedefe ulaştık, adam zaten seçim olacağını söylüyor' diye düşünüyor herhalde. Toplantıda kendilerine sordum, inkar etmiyorlar. Birkaç kulüp daha var 18 Temmuz için sözcü olan." "TRABZONSPOR DA ENTERESAN" "Trabzonspor da enteresan... Başkan'ın ağır açıklamaları var TFF için.. İmza vereceklerini söylediler, sonra ne oldu bilmiyorum. 'Seçim istiyorduk, hedefimize vardık. Daha geç oluyor ama bu başkan gidiyor' diyebilir. Sayın Başkan'a soruyorum size söylendiği gibi bu başkan aday mı, değil mi? En ağır ve istikrarlı şeklinde TFF'nin değişmesi gerektiğini söyleyen Trabzonspor'dur. İmza vereceğini söyleyendir. Dursun Bey gibi git gel yaşamamıştır. Trabzonspor'un sözünün arkasında durmadığını söylemiyorum, 18 Temmuz'ndan sonra esneklik sağladılar. Diğer kulüpler 18 Temmuz'a inanmıyor ve samimi bulmuyor."

"SİYASETİN BİZLE PROBLEMİ VAR" "Ankara'da bize karşı olan iddialara inanmaya müsait bir anlayış var. Altı senedir gidiyoruz anlatıyoruz... Biz bir gidiyorsak, bizle alakalı gidenler on kere gidiyor. Riyad için çağırın, sorun dedik. Onlar da biliyor soruşturulduğunda başka şeylerin çıkacağını. Atatürk görselleri, 100. yıl logoları, Norm Ender'in 'Parla' şarkısında taviz veren, milli değerlerden bahsediyor! Sen kimsin milli değerlerden bahsedecek? Neden bizim hakkımızdaki asılsız şeyler Ankara'da büyütülüyor. Devlet ile problemimiz yok ama siyasetin bizle problemi olduğunu hissediyoruz ve görüyoruz."

"1959 ÖNCESİ, BÜYÜKEKŞİ İLE OLMAZ" "1959 öncesi şampiyonlukların tesciliyle ilgili komisyon kurulacağı söylenmişti ama kurulmadı. Bu iş de bu saatten sonra Büyükekşi ile olmaz." "AHİRETTE HESABINI VERECEKLER" "Daha önce 'Siyasete girersem, suratıma tükürün' dedim. Bunu bir şekilde Ankara'ya inandırıyorlar. Bizim eski başkanımız 'Proje' dedi, bir şeyler söyledi. Bizi devamlı siyasete çekiyorlar. Yakından, uzaktan siyasetle alakam yok! Bu yalanı çıkaranlar, ahirette hesabını verecek." TFF'de seçim kaosu sürüyor! İşte toplanan imza sayısı Haberi Görüntüle NELER YAŞANDI? Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği arasında sezon başından bu yana yaşanan krizlere bir yenisi de seçim kararıyla eklendi.

Bazı kulüpler TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi istifaya davet ederken karşı hamle olarak 18 Temmuz'da seçim kararı gelmişti. Büyükekşi TFF'si, 18 Temmuz'daki Mali Genel Kurul'u Seçimli Genel Kurul olarak yapmaya karar verdiğini duyursa da kulüplerden buna şiddetli itirazlar geldi. Büyükekşi, Milli Takım'la EURO 2024'ü de görüp zaman kazanmayı isterken kulüpler ise sezonun bitimiyle birlikte hemen seçim yapılmasını talep ediyor. NOTER HUZURUNDA İMZA SÜRECİ Süper Lig kulüpleri, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için noter onaylı imza toplamaya başladı.

Süper Lig kulüpleri imza toplamaya başladı Haberi Görüntüle Delegelerin yüzde 40'ının noterden imzasının toplanması halinde TFF Yönetim Kurulunun statüye göre bir ay içinde olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi gerekiyor. Federasyonun seçime gitmemesi durumunda oy kullanan delegelerin konuyu FIFA'ya taşıma hakları bulunuyor. KULÜPLER BİRLİĞİ NEDEN ERKEN SEÇİM İSTİYOR? Kulüpler, yaptıkları toplantıda haziranda erken seçim için gerekçelerini de oluşturdu. Yeni sezon için yapılacak hakem klasmanlarının yine görev süresi devam edecek olan mevcut MHK tarafından oluşturulacağı aktarılırken bu klasmanlara onay da 18 Temmuz'dan önce mevcut TFF tarafından verilecek.

Kulüpler 'Birlik' oldu Haberi Görüntüle Ayrıca transfer dönemi içerisinde Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebirlik Talimatı'nda yapılması gerekli değişikliklerin mevcut TFF Yönetim Kurulu tarafından yapılması halinde yeni seçilecek yönetimin haraket alanının kısıtlanabilir. Kulüpler Birliği'nden erken seçim çağrısı! Haberi Görüntüle BÜYÜKEKŞİ KAPIYI KAPATTI! 20 DAKİKALIK GERGİN TOPLANTI Kulüpler Birliği’nin aldığı karar neticesinde oluşturulan diyalog heyeti, TFF’nin Riva’da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüştü. Dursun Özbek'ten TFF seçimleri için flaş açıklama Haberi Görüntüle Kulüpler Birliği heyetinin, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile yaptığı toplantı gergin bir havada geçti. Sadece 20 dakika süren görüşmede Mehmet Büyükekşi, kulüplerin erken seçim talebini kesin bir dille reddederken 18 Temmuz'u yineledi. Kulüpler Birliği bildirisinden rahatsızlığını dile getiren ve bunu bahane ederek müzakere yolunu kapatan Büyükekşi, hemen ardından yönetim kurulu üyeleri ile ayağa kalkıp toplantıyı bitirdi. Büyükekşi'nin tavırları heyet tarafından yadırgandı.

TFF, kulüplere kapıyı kapattı! Haberi Görüntüle İMZA TOPLAMA SÜRECİ HIZLANDIRILDI Kulüpler Birliği'nin yayınladığı bildiriyi hedef alan Mehmet Büyükekşi, bu bildirinin yayınlanmasını ileri sürerek müzakere yolunu kapatırken toplantıyı da 20 dakika sonunda birdenbire bitirerek salonu terk etmişti. Bu tavırları oldukça yadırganan Mehmet Büyükekşi için kulüpler imza toplama çalışmalarını yeniden hızlandırdı. Yeterli imzalarda sona gelindi! Haberi Görüntüle TFF ile Kulüpler Birliği arasında erken seçim talebi nedeniyle ipler koparken sıcak gelişmeler yaşanmaya devam etti. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin erken seçim talebini reddetmesi ve 18 Temmuz tarihini yinelemesinin ardından harekete geçen kulüpler, imza toplama konusunda çok önemli mesafe kat etti. Kısa süre içinde pek çok isimden destek alan Kulüpler Birliği, imza sayısında da 136'ya ulaştı.

Şu ana kadar Süper Lig'den Fenerbahçe, Beşiktaş, Kasımpaşa, Samsunspor, Fatih Karagümrük, Adana Demirspor, Pendikspor, Ankaragücü ve İstanbulspor'dan 7'şer imza gelirken Sivasspor ve Antalyaspor'da ise başkanlar imza verdi. Alt liglerde de sayı yükselmeye devam ediyor. İmza verenler arasında kulüplerin dışında TFF başkanlığına adaylığını açıklayan Servet Yardımcı, Abdullah Kiğılı, Ahmet Çakar ve bazı eski futbolcular da yer alıyor. Kulüpler imzaları açıklayacak Haberi Görüntüle Süper Lig'de şu ana kadar imza vermeyen kulüpler ise Galatasaray, Başakşehir, Konyaspor, Trabzonspor, Gaziantep FK, Rizespor, Hatayspor, Kayserispor ve Alanyaspor oldu. Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Habertürk TV'de katıldığı programda; imza sürecinin Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in WhatsApp grubuna yazmasıyla başladığını söylemişti. Öte yandan Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ genel kurulun haziran ayında yapılması konusunda çağrı yapmıştı.