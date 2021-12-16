Görüşmede genel sekreter Burak Çağlan Kızılhan ve yönetim kurulu üyesi Nüket Küçükel Ezberci de yer aldı.
Görüşmenin ardından Ali Koç, TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'a, sarı-lacivertli ekibin 2021-22 sezonu formasını takdim etti.
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