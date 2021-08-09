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Ali Koç: Yeni gelir kalemleri oluşturmalıyız

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dijital para anlaşmasında açıklamalarda bulundu. Kulüp olarak yeni gelir kalemleri oluşturmaları gerektiğini ifade eden Ali Koç, dijital alanda önemli yatırımlar yaptıklarını da sözlerine ekledi

Ali Koç: Yeni gelir kalemleri oluşturmalıyız

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, taraftara yönelik gerçekleşen dijital para anlaşmasında açıklamalarda bulundu. İlk olarak Türkiye’nin birçok bölgesinde yaşanan orman yangınları hakkında konuşan Ali Koç, “Hepimizin için yanıyor. Ülkemizin doğal ormanları yandıkça, bunları televizyonda izledikçe üzüntümüz artıyor, çaresizliğimiz artıyor. Çaresizlik insanı kahrediyor. Bir yere kadar destek sağlayabiliyorsunuz ama ormanlar cayır cayın yanarken, devletimiz imkanlarıyla, bölge halkı müthiş bir dayanışmayla yangınlarla mücadele ediyor. Çaresiz olmak da insanın içini parçalıyor. Her bir karışı cennet olan ülkemizin en kısa zamanda yaraları sarmasını, uzun vadeli istikrarlı bir planla da yanan ormanların yerine yeni ormanlar elde ederek, bu bölgeleri orman vasfında tutmak için mücadele etmeliyiz. Bugünleri el birliği, sabır, inanç ve Türk milletinin damarlarında olan dayanışma ruhuyla atlatacağız. Fenerbahçe olarak 250 bin ağaç demiştik ama camiamızın gücüyle bu rakam 300 bini geçti. Belki de zaman içinde 500 bini hedefleyeceğiz. En kısa vadede en önemli öncelik, yangınların sönmesi ve yaraların sarılması. Bunun için Fenerbahçe olarak fidan bağışlamakla yetinmeyeceğiz, devletimizin göstereceği alanlarda sporcularımızla bizzat giderek aktif rol alacağız. Bunun dışında da gücümüzün yettiğince bölge halkına yapacağımız yardımları kararlaştıracağız. Bu süreçte fedakarca görev yapan, tek bir canlıyı, tek bir ağacı kurtarmak için çabalayan herkese teşekkür ediyoruz. Vefat edenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralılara da acil şifalar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

“YENİ GELİR KALEMLERİ OLUŞTURMALIYIZ”

Futbol sektörünün kötü durumda olduğunu ve yeni gelir kalemleri oluşturmaları gerektiğini söyleyen Ali Koç, “Halihazırda kötü durumda olan futbol sektörü, yeni gelir kalemleri oluşturmak zorunda. Bundan kaçamazsınız. Sadece Türkiye’deki değil, dünyadaki kulüpler artık yeni gelir kalemleri oluşturuyor. Bilet, forma, yayıncı gelirleri maksimuma gelmiş durumda. Dijital gelirler bu anlamda çok önemli ve Fenerbahçe olarak bu anlamda çok önemli yatırımlar yapıyoruz. Bu anlamda kesinlikle geç kalmadık ve iyi ki bekledik. Dijital dünyaya geç girenler her zaman avantaj sağlamıştır. Bunu yaşayarak gördük. 1,5 sene önce aldığımız tekliflerle, bugün aldığımız teklifleri karşılaştığımız teklif arasında kat be kat fark olduğunu görüyoruz” diye konuştu.

Z kuşağını statlara çekmenin de problem olduğuna dikkat çeken Koç, “Daha da büyük problem olacak. Avrupa’daki araştırmalar, bu kuşağın daha az stada geleceğini gösteriyor. Bu nedenle dijital dünyada daha aktif olmak gerekiyor” dedi. Daha önce ekonomik anlamda söylediği ‘Tünelin sonunda ışık yok’ cümlesi hatırlatılan Koç “Tünelin sonunda ışık yok demiştim. Bugün itibariyle tünelin sonundaki ışık kesinlikle parlak değil. Bu gibi hamleler, küçük ışığın daha parlak hale gelmesini sağlayacaktır ve buna inanıyorum. Tek bir imzayla bütün problemlerin çözülmesi, gerçekçi olmaz” cümlelerine yer verdi.

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