İzmir ekibinden Berke Özer ile Barış Alıcı'yı alan Fenerbahçe Yönetimi, Altınordu'ya jest yapma kararı aldı. Fenerbahçe´nin hazırlık maçlarının yayıncı kuruluşunun bulunmasına rağmen Altınordu Kulübü´nün kasasına bilet satışının haricinde de para girmesini isteyen Başkan Ali Koç, yayın haklarının da devredilmesi kararını aldı.

Altınordu Kulübü Başkan Vekili Barış Orhunbilge, Cuma günü saat 21:00´de İzmir´de Fenerbahçe ile oynayacakları hazırlık maçı öncesinde kendilerine jest yapan Ali Koç ve yönetim kuruluna teşekkür etti. Başkan Ali Koç´un göreve gelmeden önce olduğu gibi göreve geldikten sonra da Altınordu´ya yakın davrandığını söyleyen Orhunbilge, "Özellikle Barış Alıcı ve Berke Özer´in transferlerinden sonra Fenerbahçe ile yakın dostluğumuz daha da pekişti. Hazırlık maçının hasılatını ve yayın geliri konusunda inisiyatifi bize bırakan Fenerbahçe´ye jestinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Karşılaşmanın TRT 1´den yayınlanacağını açıklayan Orhunbilge, "Karşılaşmadan elde edilecek parayı yeni yıldızlar yetiştirmek için tesislerimize harcayacağız" diye konuştu.

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