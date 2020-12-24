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Ali'nin hamlesi kaderini nasıl etkileyecek?

SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Alev Alev', bu akşam 8. bölümüyle ekrana gelecek. Ali tarafından bıçaklanan İskender'in hastanede gözlerini açmasının ardından, Tomris ve Çiçek'i zor saatler beklerken, Ali'nin kaderi sonsuza dek değişmek üzeredir. Alev Alev, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

Ali'nin hamlesi kaderini nasıl etkileyecek?
Ali'nin hamlesi kaderini nasıl etkileyecek?
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HABERTURK.COM

Alev Alev bu akşam 8. bölümüyle ekrana gelecek. Cemre, akıl sağlığı raporu almak için karşısına çıktığı heyetin kararını beklerken, Çelebi'nin her şeyi altüst edecek planından habersizdir. Vergi borcu sonrası eve haciz gelme tehlikesi ile karşılaşan Ozan'ın başı, daha büyük bir belaya girer.

Ömer'in vurulmasından sonra Rüya ile Ömer'in kalpleri birbirine daha fazla kenetlenmeye başlar. Ali tarafından bıçaklanan İskender'in hastanede gözlerini açmasının ardından, Tomris ve Çiçek'i zor saatler beklerken, Ali'nin kaderi sonsuza dek değişmek üzeredir.

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün’ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

Alev Alev, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

İşte "Alev Alev"in 8. Bölüm Tanıtımları;

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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