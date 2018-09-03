AA'da yer alan habere göre Ravcı yaptığı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 1-0 mağlup oldukları Atiker Konyaspor karşılaşmasını unuttuklarını dile getirdi.

Ligin henüz yeni başladığını ve puan olarak da istenilen yerde olduklarını vurgulayan Ravcı, "Atiker Konyaspor karşılaşmasını kayıpsız geçmek istiyorduk. Maça iyi başladık ancak beklemediğimiz bir gölü kalemizde görünce, takımın ahengi bozuldu. Net pozisyonlar yakaladık fakat değerlendiremedik. Ligde bu tür kazalar olabiliyor. Biz coşkulu bir takımız. Coşku olduğu müddetçe başarı gelecektir. Atiker Konyaspor mağlubiyetinin üzüntüsünü yaşayarak vakit kaybetmeye gerek yok" diye konuştu.

Milli maç arasını iyi bir şekilde değerlendirmek istediklerini dile getiren Ravcı, "Önümüzdeki karşılaşmalar için hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Taraftarımızın ve camiamızın bizden beklentileri var. Milli maç arasının takımımıza iyi geleceğini düşünüyoruz. Aradan sonra yapacağımız Beşiktaş maçına en iyi şekilde hazırlanacağız. Önümüzde oynayacağımız daha çok karşılaşma var." ifadelerini kullandı.

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