Ali Rıza'da tüm dengeler değişti!

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Show TV'de ekrana gelen, 03 Medya imzalı Arıza'nın dün akşam yayınlanan bölümü çarpıcı gelişmeleri ve yaşanan gerilim dolu anlarıyla seyircileri soluksuz bıraktı. Büyük plan sonucu Burak Ersoylu konsorsiyumdan kovulurken, Ali Rıza zaferinin tadını çıkardı.

Pazar akşamlarına damga vuran Arıza'nın dün akşam ekrana gelen bölümünde; Cabir'i yakalayan Ali Rıza'nın bir sonraki hedefi Burak Ersoylu'nun işini bitirmekti!

Cabir'in korkusuyla konsorsiyumdaki ortaklar ailelerini saklarken Mithat ve Melek'in kızı Derya ile Murat Ersoylu'nun kaçırılması bir anda ortalığı karıştırdı.

Ali Rıza'nın hem Murat ve Derya'yı kurtarması hem de Cabir'i vurması konsorsiyumda büyük bir takdirle karşılandı ancak işler Burak Ersoylu için yolunda gitmedi. Abisi kaçırıldığı için üzüntü ve pişmanlık yaşayan Burak'ın tüm gerçekleri Şehmuz'a anlatması konsorsiyumda sonunu hazırladı. Tüm gerçeklerin ortaya çıkmasıyla Burak Ersoylu konsorsiyumdan atıldı.

İşte Ali Rıza'nın zaferi;

SOSYAL MEDYA #CANIMDANÇOK DEDİ!

Arıza, dün akşam yayınlanan 10. bölümüyle ABC1 20+'da 5.84 izlenme oranı (reyting),13.36 izlenme payı (share),AB'de 5.06 izlenme oranı (reyting),12.33 izlenme payı (share),Total’de 5.68 izlenme oranı (reyting),13.39 izlenme payı (share) elde etti. Heyecan dolu bölümün başlamasıyla #CanımdanÇok etiketi sosyal medyada uzun süre konuşuldu.

ALİ RIZA VE HALİDE'DEN BEKLENEN AN!

Kardeşini kurtarmak için Cabir'in karşısına dikilen Ali Rıza, hiç beklemediği bir yerden gelen yardımla kardeşini kurtarmayı başardı. Mert, Cabir'in kurşunlarının hedefi olurken, Burak Ersoylu'nun yardıma gelmesi Ali Rıza'nın kardeşini kurtarmasında etkili oldu.

Baş düşmanının, hayatını kurtarmak için yardıma gelmesi ise Ali Rıza'nın aklında soru işaretlerinin oluşmasına sebep oldu. Burak, Halide'nin ona verdiği söz yüzünden Ali Rıza'ya yardım etmişti. Bu durumun ortaya çıkması Ali Rıza ve Halide arasında gerilime sebep oldu. İkili arasında tansiyon yükselirken Ali Rıza'nın Halide'yi öpmesi ise bölüme damgasını vurdu.

Ali Rıza, Mert'i kurtarıyor;

Ali Rıza, Halide'yi öpüyor;

ALİ RIZA, CABİR'İ YAKALADI!

Mert, hastanede ameliyata alınırken Cabir'in bir diğer zarar verdiği kişi Muzaffer de kendine geldi. Aynı hastanede bulunan Muzaffer ile Ali Rıza bir araya gelirken Cabir'i yakalamak için tehlikeli planı yapmaya başladı. Mert'in hastanede olduğunu öğrenen Cabir ise yarım kalan işi bitirmek için harekete geçti ancak hastanede hiç beklemediği bir sürprizle karşılaştı. Ali Rıza ve Muzaffer yaptığı plan ile Cabir'i yakaladı.

Cabir yakalanıyor;

ALİ RIZA'DAN KONSORSİYUMA TEHLİKELİ OYUN!

Ali Rıza, Cabir'i yakaladı ancak daha büyük bir hedefi vardı; Burak Ersoylu'nun işini bitirmek! Büyük planını uygulamaya başlayan Ali Rıza, Cabir'i yem olarak kullanarak konsorsiyuma tehlikeli bir oyun oynadı. Konsorsiyum üyeleri arasında anlaşmazlıklar yaşanırken çıkan tüm sorunların merkezinde Burak'ın hatalarının olması tartışıldı.

"Burak Ersoylu'yu bitirmek istiyorum!"

ALİ RIZA'NIN BÜYÜK PLANI!

Cabir'den korkan konsorsiyum üyeleri, ailelerini korumak için evde saklarken yaşadıkları olayla büyük bir şok yaşadı. Melek ve Mithat'ın kızı Derya evden kaçırıldı. Onun ardından Murat Ersoylu'nun da kaçırılması bir anda ortalığı karıştırdı.

Derya ve Murat'ı kurtarmak için Fuat ve Burak harekete geçti ve Cabir'in kaldığı evin adresini bulmayı başardı. Eve baskın düzenledikleri anlarda Derya ve Murat'ı ormanlık alanda bulduklarında onları kurtaran kişinin Ali Rıza olduğunu öğrendiler.

Ali Rıza'nın peşinden giden Fuat ve Burak büyük bir şok yaşadı. Ali Rıza, tekneyle kaçmaya çalışan Cabir'i vurarak tehdidi ortadan kaldırmıştı. Ali Rıza bu hamlesiyle konsorsiyumda takdir edilirken oynadığı büyük oyun onun için zaferle sonuçlanmıştı.

Arıza’nın merakla beklenen yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV'de!