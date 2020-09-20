Ali Rıza harekete geçiyor!

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Arıza'nın bu akşam ekrana gelecek 2. bölümünde Ali Rıza gelen telefondan sonra tetiği çekemez. Çünkü telefonun öbür ucunda ailesinin Fuat Ersoylu tarafından rehin alındığını öğrenmiştir. İki taraf arasında artan gerilimi yine iki tarafın güvendiği tek isim olan Halide çözer. Halide’nin beklenmedik zamanlarda ortaya çıkarak kendisine destek olması Ali Rıza’yı etkiler.

Üstelik Halide’nin kendi kayıplarını onunla paylaşması ikili arasında yakınlaşmaya neden olur. Kız kardeşinin katillerinden hesap sormak için yeni bir yol arayan Ali Rıza, Muzaffer’e gider. Zamanında Ersoyluların başını çektiği büyük suç şebekesini çökertmeye çalışan ama başarısız olan Muzaffer’in, Ali Rıza’ya bambaşka bir teklifi vardır.

Eğer bu teklifi kabul ederse Ali Rıza geri dönüşü olmayan bir yola girecektir. Halide ise ailesini katleden katillerin boynundan kopardığı kolyeyi bulur ve bu ipucunun peşine düşer. Çünkü o kolye kiminse ailesinin katliamında o kişinin parmağı vardır. Ali Rıza ise şehrin en büyük suç örgütüne büyük bir darbe indirmek için harekete geçer.

Arıza, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

İşte Arıza'nın 2. Bölüm Tanıtımları: