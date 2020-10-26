Ali Rıza nasıl kurtulacak?

HABERTURK.COM

Pazar akşamlarına damga vuran Arıza'nın dün akşam ekrana gelen bölümünde; Ali Rıza silahların yerini öğrenip depoya baskın gerçekleştirdi. Haşmet Ağa ve Sabri de silahların saklandığı depoya gelirken, durumdan haberdar olan Burak hemen harekete geçti. Depoyu izleyen Burak, Ali Rıza içerideyken adamlarına "Sık!" emri verdi ve binayı patlattı. Burak'ın, A.Rıza'ya bu hain saldırısı izleyenlere korku dolu anlar yaşattı.

Ali Rıza, Burak'ın saldırısına uğruyor;

Halide Gürkan-Yol

SOSYAL MEDYA #YOLARKADAŞIM DEDİ!

Arıza, dün akşam yayınlanan yedinci bölümüyle ABC1 20+'da 5.78 izlenme oranı (rating),14.46 izlenme payı (share),AB'de 5.30 izlenme oranı (rating),14.37 izlenme payı (share),Total’de 5.49 izlenme oranı (rating),14.48 izlenme payı (share) elde etti. Heyecan dolu bölümün başlamasıyla #YolArkadaşım etiketi sosyal medyada uzun süre konuşuldu.

BURAK, SALMAN AĞA'YI ÖLDÜRDÜ!

Ali Rıza ve Haşmet, büyük bir tuzağın içine düşmüş ve zor durumda kalmıştı. Oyuncak silahlarla karşılaşan Salman, hem Ali Rıza'ya hem de Haşmet Ağa'ya bunun hesabını vereceğini söylerken Burak, Salman'ı öldürdü ve sevkiyatı sahiplendi. Yaşananlardan sonra konsorsiyum silah satışı konusunu tartışmak üzere toplandı.

Burak, Salman Ağa'yı vuruyor;

A.RIZA, SİLAHLARI BULMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ!

Kendilerine kurulan kumpası ortaya çıkarmak isteyen Ali Rıza, Burak'tan şüpheleniyordu. Muzaffer'in silahları çalan adamların yerini söylemesi üzere Ali Rıza, adamların peşine düştü. Haberi almadan önce Halide ile birlikte olan Ali Rıza, istemeden de olsa Halide'yi de olayların içine dahil etmiş oldu. Ali Rıza ile birlikte Hasan'ın evine gelen Halide, yaralı olarak getirdikleri bir adama müdahale etti.

Ali Rıza, silahları çalan adamların peşinde;

BURAK, OYUNCAK SİLAHLARLA DURAĞA GELDİ!

Burak'ın silahların seri numarasını değiştirmek için yaptığı hatalı hamle, silahlara giden yolu açmıştı. Ali Rıza'nın silahlar hakkında bilgisi olup olmadığını anlamak için taksi durağına gelen Burak, durağa bir koli dolusu oyuncak silah getirerek herkesle dalga geçti. Ali Rıza ise çaldıklarını ele geçireceğini söyleyerek Burak'a adeta meydan okudu.

"Sen bana en fazla ufak tefek arızalar çıkarabilirsin!"

Arıza’nın merakla beklenen yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV'de!