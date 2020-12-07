Ali Rıza'yı özel tim götürdü

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Pazar akşamlarına damga vuran Arıza'nın dün akşam ekrana gelen bölümünde Burak, Ali Rıza'nın işini bitirebilmek için tehlikeli oyunlarını oynamaya devam etti ve Haşmet Ağa'nın en sadık adamına tuzak kurarak Ali Rıza'yı zor durumda bırakmak istedi. Ali Rıza ise bunu önlemek için harekete geçti.

Numan'ı kurduğu tuzağına düşürerek yakalamayı başardı ancak tam o anlarda yaşanan beklenmedik gelişme bir anda herkesi şoke etti. Ali Rıza, finalde özel bir tim tarafından başına çuval geçirilerek götürüldü. Haberi alan Muzaffer'in panik olmuş hali dikkat çekerken, akıllarda birçok soru işareti oluştu; "Ali Rıza'yı kimler, neden götürdü?"

Özel tim Ali Rıza'yı yakalıyor;

SOSYAL MEDYA #BENVAZGEÇERSEM DEDİ

Arıza, dün akşam yayınlanan 13. bölümüyle ABC1 20+'da 5.73 izlenme oranı (rating),11.48 izlenme payı (share),AB'de 4.31 izlenme oranı (rating),9.46 izlenme payı (share),Total’de 6.21 izlenme oranı (rating),12.86 izlenme payı (share) elde etti. Heyecan dolu bölümün başlamasıyla bölüm etiketi #BenVazgeçersem uzun süre sosyal medyada konuşuldu.

MUZAFFER, HAŞMET AĞA'YA OPERASYON DÜZENLEDİ

Ali Rıza ve Halide'nin birlikte Haşmet Ağa'nın karşısına çıkması gerilimi yükseltti. Ali Rıza ile Haşmet Ağa restleştirken, Haşmet'in tehditkar sözleri Ali Rıza ile aralarındaki ilişkiyi kopma noktasına getirdi. Ali Rıza, ne pahasına olursa olsun Halide'den vazgeçmeyeceğini ifade ederken Haşmet Ağa, Ali Rıza'nın tavrı karşısında öfkesine hakim olamadı. Haşmet'in, Ali Rıza'yı deşifre etmek için Fuat'a gitmeye karar vermesi üzerine olaylar giderek büyümeye başladı. Haşmet'in, Ali Rıza'yı deşifre edeceğini öğrenen Muzaffer, Haşmet Ağa'ya bir operasyon düzenledi. Operasyonu son anda engellemeyi başaran ise yine Ali Rıza oldu.

Haşmet Ağa, Ali Rıza'yı uyarıyor;

FUAT, MUZAFFER'İN PEŞİNE DÜŞTÜ

Ali Rıza'ya karşı şüpheleri giderek artan Fuat ise cezaevinde Cabir'in kardeşini zehirleyen adamın peşine düşünce Muzaffer'in izine ulaştı. Ancak Muzaffer, Fuat'ın bir adım önüne geçerek eski bir cezaevi müdürünü kendisinin yerine geçirdi. Fuat, sahte Muzaffer'e ulaşıp, onu sorguya çekti. Muzaffer'in ayarladığı adam, cezaevindeki zehirleme olayını Kara Hasan'ın yaptırdığını söyledi. Fuat, durumundan kuşkulansa da Kara Hasan'ın da gelip onaylamasıyla takibi bıraktı.

Fuat, Muzaffer'in peşinde;

MELEK, KORKUNÇ GERÇEĞİ ÖĞRENDİ

Füsun ile evlenme kararı alan Burak, babası ile konuşmak için eve geldi. O sırada Fuat ile konuşan Melek, kayıt halindeki telefonunu bırakarak odadan çıkınca korkunç gerçeği öğrendi. Fuat ile Murat'ın konuşmasında gerilim giderek artınca Murat, babasına Gürkan Ailesi'nin öldürülmesinden duyduğu öfkeyi anlattı. Melek, kayıt alan telefonu alıp dinlediğinde ise duydukları karşısında büyük bir yıkım yaşadı. Kardeşi ve yeğenlerinin, Ersoylular tarafından öldürüldüğünü öğrendi.

"Sen bana en yakın arkadaşımı öldürttün..."

Arıza’nın merakla beklenen yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV'de!