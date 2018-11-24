Dünya Tekvando Federasyonu (WT) tarafından Ali Şahin yılın teknik direktörü, İrem Yaman da yılın kadın sporcusu ödülüne layık görüldü.
Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fujairah kentinde düzenlenen Grand Prix Finali'nin ardından, WT'nin 2018 gala programı gerçekleştirildi.
Galaya veliaht prens Mohammed bin Hamad bin Mohammed Al Sharqi, WT Yönetim Kurulu üyeleri, uluslararası federasyon başkanları, teknik direktörler, antrenörler, hakemler ve sporcular katıldı.
Gecede 2018'in en iyileri açıklanırken, ödüller sahiplerini buldu. Türkiye Tekvando Milli Takımı Teknik Direktörü Ali Şahin, en yüksek oyu alarak 2018 yılının dünyada en iyi teknik direktörü seçildi.
Bu yıl Avrupa şampiyonluğuna ulaşan, Rusya ile Tayvan grand prixlerinde altın madalya elde eden İrem Yaman da yılın en iyi kadın sporcusu ödülünü kazandı.
Yılın en prestijli ödülüne layık görülen Ali Şahin'in, "Ülkemizi her platformda en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyoruz. Katıldığımız her şampiyonada düzenli olarak kürsüde yer alıyoruz. Bu emeklerimizin karşılığında böylesine değerli bir ödüle layık görülmek gurur verici. Bu, tüm ekibimizin başarısıdır. Nihai hedefimiz, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemize en iyi sonuçları kazandırmak. Bu doğrultuda çalışmaya devam edeceğiz. Bu ödülü tüm tekvando camiamıza armağan ediyorum." ifadelerini kullandığı aktarıldı.
Yılın en iyi kadın sporcusu seçilen İrem Yaman'ın ise, "Özellikle son bir yıl içinde çok önemli başarılar elde ettim. Tarihe geçecek başarılara imza attım. Beni bu ödüle layık görenlere teşekkür ediyorum. Başarılarımı devam ettirmek için çalışmaya devam edeceğim." açıklamasında bulunduğu kaydedildi.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.