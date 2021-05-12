Sivasspor'un file bekçisi Ali Şaşal Vural, Fenerbahçe maçında göz doldurdu. Süper Lig’in 41. haftasında Ülker Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Ali Şaşal çok kritik noktalarda yaptığı kurtarışlarla başarısını gösterirken, özellikle takımı 1-0 öndeyken yaptığı kurtarışlarla takımına destek oldu.

Maçta 7 kurtarış yapan Vural, bu sezon en fazla kurtarış yaptığı Süper Lig maçını Fenerbahçe’ye karşı oynadı.

30 yaşındaki futbolcu bu sezon 19 Süper Lig ve 2 Türkiye Kupası maçı olmak üzere toplam 21 müsabakada görev aldı. Vural, bu sezon ligde 19 gol yerken, 5 müsabakada da kalesini gole kapadı.