Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Ali Sürmeli sağlık durumu nasıl? Ali Sürmeli son durumu hakkında

Ali Sürmeli sağlık durumu, sevenleri tarafından merak ediliyor. Dün evinde rahatsızlanarak beyin kanaması geçiren Ali Sürmeli tedavi altına alındı. İşte, Ali Sürmeli hakkında detaylar haberimizde...

Ali Sürmeli sağlık durumu nasıl? Ali Sürmeli son durumu hakkında

Ali Sürmeli sağlık durumu nasıl? Sorusu sevenleri tarafından merak konusu oldu. Evinde rahatsızlanarak beyin kanaması geçiren ve kaldırıldığı hastanede ameliyat edilen Ali Sürmeli'nin sağlık durumu ile ilgili açıklama, oğlu Eren Sürmeli'den geldi.

ALİ SÜRMELİ SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ali Sürmeli'nin sağlık durumu ile ilgili açıklama oğlu Eren Sürmeli, "Normalde uyutacaklardı, iki-üç gün. Ama ondan vazgeçmişler ameliyat iyi geçtiği için. Şimdi yavaştan uyandırmaya başlamışlar. Şu anda bir sıkıntı, bir problem yok. Hayati tehlikesi yok" dedi.

ALİ SÜRMELİ KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Ali Sürmeli (d. 7 Nisan 1959, Solhan, Bingöl),Zaza asıllı Türk tiyatro ve sinema oyuncusudur.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Devlet Konservatuvarı "Tiyatro" bölümünden mezun (1985) olan sanatçı, Sokak Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı. Sinema filmleri ve dizilerde oynadı. İlk başrolü 1995 yılında oynadığı ve yönetmenliğini Tülay Eratalay'ın yaptığı Düş, Gerçek, Bir de Sinema adlı filmdir. Deli Yürek dizisiyle televizyonda tanındı. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde can verdiği Zaza Dayı karakteriyle hafızalara kazınmıştır. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Doğan Baba karakteriyle rol almaya başlamıştır.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Nihat Hatipoğlu sağlık durumu nasıl? Nihat Hatipoğlu koronavirüsü yendi mi?
TELEVİZYONNihat Hatipoğlu sağlık durumu nasıl?
MasterChef Türkiye kim elendi, kim gitti? 27 Eylül MasterChef Türkiye elenen isim belli oldu!
TELEVİZYONMasterChef Türkiye kim elendi, kim gitti?
Reyting sonuçları 27 Eylül 2020 Pazar... Dünün reyting sonuçları! Dizi reyting sıralamasında kim birinci oldu?
TELEVİZYON27 Eylül reyting sonuçları
MasterChef kim elendi? 27 Eylül MasterChef Türkiye kim gitti? MasterChef veda eden isim açıklanıyor
TELEVİZYONMasterChef kim elendi?
Kuzey Yıldızı 34. yeni bölüm fragmanı: Seni doğduğuna pişman ederim
TELEVİZYON"Seni doğduğuna pişman ederim"
Maria ile Mustafa oyuncuları kimler? Maria ile Mustafa filmi konusu nedir?
TELEVİZYONMaria ile Mustafa oyuncuları kimler?
Ali Rıza ve Burak için hesaplaşma vakti!
TELEVİZYONAli Rıza ve Burak için hesaplaşma vakti!
TV Yayın akışı 27 Eylül 2020 Pazar! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı
TELEVİZYONTV Yayın akışı 27 Eylül
Kuzey ve Yıldız'ın aşk acısı izleyenleri derinden etkiledi!
TELEVİZYONKuzey ve Yıldız'ın aşk acısı izleyenleri derinden ...
MasterChef Türkiye eleme adayları kim oldu? 26 Eylül MasterChef son bölümünde yaşananlar
TELEVİZYONMasterChef Türkiye eleme adayları kim oldu?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X