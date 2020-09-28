Ali Sürmeli sağlık durumu nasıl? Sorusu sevenleri tarafından merak konusu oldu. Evinde rahatsızlanarak beyin kanaması geçiren ve kaldırıldığı hastanede ameliyat edilen Ali Sürmeli'nin sağlık durumu ile ilgili açıklama, oğlu Eren Sürmeli'den geldi.

ALİ SÜRMELİ SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ali Sürmeli'nin sağlık durumu ile ilgili açıklama oğlu Eren Sürmeli, "Normalde uyutacaklardı, iki-üç gün. Ama ondan vazgeçmişler ameliyat iyi geçtiği için. Şimdi yavaştan uyandırmaya başlamışlar. Şu anda bir sıkıntı, bir problem yok. Hayati tehlikesi yok" dedi.

ALİ SÜRMELİ KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Ali Sürmeli (d. 7 Nisan 1959, Solhan, Bingöl),Zaza asıllı Türk tiyatro ve sinema oyuncusudur.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Devlet Konservatuvarı "Tiyatro" bölümünden mezun (1985) olan sanatçı, Sokak Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı. Sinema filmleri ve dizilerde oynadı. İlk başrolü 1995 yılında oynadığı ve yönetmenliğini Tülay Eratalay'ın yaptığı Düş, Gerçek, Bir de Sinema adlı filmdir. Deli Yürek dizisiyle televizyonda tanındı. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde can verdiği Zaza Dayı karakteriyle hafızalara kazınmıştır. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Doğan Baba karakteriyle rol almaya başlamıştır.