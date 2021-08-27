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Ali Yavuz Kol, Galatasaray'dan Keçiörengücü'ne kiralandı

Galatasaray genç oyuncusu Ali Yavuz Kol'u, TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'ne kiraladığını açıkladı

Ali Yavuz Kol, Galatasaray'dan Keçiörengücü'ne kiralandı

Galatasaray, genç forveti Ali Yavuz Kol'u, TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'ne kiraladı. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Ali Yavuz Kol’un bir senelik geçici transferi için Ankara Keçiörengücü kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.

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