Orhan Gencebay, 'Ali' adlı sinema filmine 'Aklım Takıldı' adlı şarkısıyla destek verdi. Filmde Gencebay'ın şarkısının yanı sıra Teoman'ın 'N'apim Tabiatım Böyle', Selin Sümbültepe'nin seslendirdiği Karacaoğlan'ın 'Bir Ayrılık Bir Yoksulluk Bir Ölüm' ve Ahmet Kaya'nın 'Kendine İyi Bak' şarkısı da yer alıyor.