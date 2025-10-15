Habertürk
        Aliağa Petkim - CSM Corona Brasov: 85-74 (MAÇ SONUCU)

        Aliağa Petkimspor, FIBA Avrupa Kupası C Grubu'ndaki ilk maçında Rumen ekibi CSM Corona Brasov'u 85-74 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2025 - 20:54 Güncelleme: 15.10.2025 - 21:14
        Aliağa Petkim galibiyetle başladı!
        Basketbol FIBA Avrupa Kupası'nın C Grubu ilk hafta maçında Aliağa Petkimspor, Romanya'nın CSM Corona Brasov'u 85-74 mağlup etti.

        Salon: ENKA

        Hakemler: Zoran Mitrovski (Kuzey Makedonya), Alija Ferevski (Kuzey Makedonya), Danilo Petkovic (Sırbistan)

        Aliağa Petkimspor: Boran Güler 2, Efianayi 10, Franke 19, Blumbergs 14, Floyd 11, Kerem Soyuçaylı, Mustafa Kurtuldum 4, Utomi 6, Yunus Sonsırma 7, Troy Selim Şav 3, Sajus 9,

        CSM Corona Brasov: Tutu 9, Fofana 13, Nikolic 7, Maciuca 15, Johnson 14, Petica, Lapuste 1, Jurca 2, Osborne 5, Antonescu, Shephard 8, Sorodoc,

        1. Periyot: 22-16

        Devre: 50-35

        3. Periyot: 68-55

        5 faulle çıkan: 36.31 Nikolic (CSM Corona Brasov)

