Aliağa Petkimspor: 101 - AEK Larnaca: 58 | MAÇ SONUCU
FIBA Europe Cup C Grubu'nda ülkemizi temsil eden Aliağa Petkimspor, 5'inci hafta maçında evinde Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Petrolina AEK Larnaca'yı 43 sayı farkla 101-58 mağlup ederek liderlik koltuğunu korudu.
Aliağa Petkimspor, FIBA Europe Cup C Grubu 5. haftasında ağırladığı Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Petrolina AEK Larnaca'yı 101-58 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.
Aliağa ekibi bu sonuçla 4’üncü galibiyetini ederken, deplasmanda 84-78 yenildiği rakibinden rövanşı almış oldu. İzmir temsilcisi gruptaki son maçında 19 Kasım'da Romanya'da Oradea’ya konuk olacak.
SALON: ALİAĞA BELEDİYESİ ENKA
HAKEMLER: Nemanja Ninkovic (Sırbistan), Roco Hordov (Hırvatistan), Hrvoje Cavar (Bosna Hersek)
ALİAĞA PETKİMSPOR: Whittaker 4, Efianayi 26, Franke 15, Blumbergs 11, Floyd 10, Yunus 1, Troy Selim 12, Scrubb 7, Sajus 8, Boran 2, Mustafa 5, Yiğit Gökay
PETROLINA AEK LARNACA: Hollingsworth 11, Cooper 4, Varsos 5, Nottage 9, Mckinnis 6, Giannaras 8, Hunt 6, Diggs 7, Panteli 2, Loizides
1’İNCİ PERİYOT: 24-16
DEVRE: 51-20
3’ÜNCÜ PERİYOT: 73-42
4'ÜNCÜ PERİYOT: 101-58
5 FAUL: Mckkinnis (38.45) (AEK Larnaca)