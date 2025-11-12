Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Aliağa Petkimspor: 101 - AEK Larnaca: 58 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Aliağa Petkimspor: 101 - AEK Larnaca: 58 | MAÇ SONUCU

        FIBA Europe Cup C Grubu'nda ülkemizi temsil eden Aliağa Petkimspor, 5'inci hafta maçında evinde Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Petrolina AEK Larnaca'yı 43 sayı farkla 101-58 mağlup ederek liderlik koltuğunu korudu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2025 - 21:29 Güncelleme: 12.11.2025 - 21:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aliağa Petkimspor'dan 43 sayılık fark!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aliağa Petkimspor, FIBA Europe Cup C Grubu 5. haftasında ağırladığı Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Petrolina AEK Larnaca'yı 101-58 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.

        Aliağa ekibi bu sonuçla 4’üncü galibiyetini ederken, deplasmanda 84-78 yenildiği rakibinden rövanşı almış oldu. İzmir temsilcisi gruptaki son maçında 19 Kasım'da Romanya'da Oradea’ya konuk olacak.

        SALON: ALİAĞA BELEDİYESİ ENKA

        HAKEMLER: Nemanja Ninkovic (Sırbistan), Roco Hordov (Hırvatistan), Hrvoje Cavar (Bosna Hersek)

        ALİAĞA PETKİMSPOR: Whittaker 4, Efianayi 26, Franke 15, Blumbergs 11, Floyd 10, Yunus 1, Troy Selim 12, Scrubb 7, Sajus 8, Boran 2, Mustafa 5, Yiğit Gökay

        PETROLINA AEK LARNACA: Hollingsworth 11, Cooper 4, Varsos 5, Nottage 9, Mckinnis 6, Giannaras 8, Hunt 6, Diggs 7, Panteli 2, Loizides

        REKLAM

        1’İNCİ PERİYOT: 24-16

        DEVRE: 51-20

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 73-42

        4'ÜNCÜ PERİYOT: 101-58

        5 FAUL: Mckkinnis (38.45) (AEK Larnaca)

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Bakan Fidan Abdülati ile görüştü
        Bakan Fidan Abdülati ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        Muazzez Abacı hayatını kaybetti
        Muazzez Abacı hayatını kaybetti
        Galatasaray'da sakatlıklarda son durum!
        Galatasaray'da sakatlıklarda son durum!
        Emlak vergisine düzenleme geliyor
        Emlak vergisine düzenleme geliyor
        Süper Kupa'nın tarihi ve stadı belli oldu!
        Süper Kupa'nın tarihi ve stadı belli oldu!
        TFF'den sevkler için yeni açıklama!
        TFF'den sevkler için yeni açıklama!
        Kış kapıda
        Kış kapıda
        Serdal Adalı'dan Riva'ya çıkarma!
        Serdal Adalı'dan Riva'ya çıkarma!
        UNRWA Genel Komiseri Lazzarini'den Habertürk için 'Gazze' yazısı
        UNRWA Genel Komiseri Lazzarini'den Habertürk için 'Gazze' yazısı
        12 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        12 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Ülkelerden taziye mesajları
        Ülkelerden taziye mesajları
        38 yıla kadar hapsi istendi
        38 yıla kadar hapsi istendi
        Kredi kartlarına gece kısıtlaması mı getirildi?
        Kredi kartlarına gece kısıtlaması mı getirildi?
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        Soruşturma nasıl başladı?
        Soruşturma nasıl başladı?