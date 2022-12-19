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Aliağa Petkimspor: 97 - Beşiktaş Emlakjet: 83 MAÇ SONUCU

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 11. haftasında Aliağa Petkimspor sahasında Beşiktaş Emlakjet'i 97-83 yendi

Aliağa Petkimspor: 97 - Beşiktaş Emlakjet: 83 MAÇ SONUCU

Maçın ilk periyodu Beşiktaşlı basketbolcu Rich'in attığı 2 sayılık basketiyle başlarken, ilk 4 dakika konuk ekibin 7-5'lik üstünlüğüyle geçildi. Aliağa Petkimspor Chery'nin arka arkaya attığı sayılarla 6. dakikada 13-11 öne geçti. Ev sahibi takım ataklardan boş dönünce ilk periyodu Beşiktaş Emlakjet 18-22 önde bitirdi.

İkinci periyoda Webster'in arka arkaya attığı sayılarla başlayan Aliağa Petkimspor 13. dakikayı 29-24 önde tamamladı. Devrenin son 4 dakikasına ise ev sahibi takım 5 sayı farkla 35-30 üstün girdi. Beşiktaş Emlakjet, ev sahibinin son saniyede attığı 3 faul atışını sayıya dönüştürmesinin ardından devreyi 43-41 önde tamamladı.

Üçüncü periyodun başında Aliağa Petkimspor bulduğu sayılarla farkı 5 sayıya kadar (52-47) çıkardı. Siyah beyazlı takımda ise Orelik'ün attığı sayılarla periyodun son 4 dakikasına 57-57 eşitlikle girildi. Yaptığı savunmayla Beşiktaş Emlakjet'in sayı buldurmayan ev sahibi takım Webster'un sayılarıyla periyodun bitmesine 3 dakika kala farkı 9 sayıya kadar (66-57) çıkardı. Aliağa Petkimspor peridoyu 74-60 önde tamamladı.

Son periyodun ilk 5 dakikasına 83-68 önde giren ev sahibi ekip, final periyodunun 8. dakikasına 10 sayı farkla (85-75) tamamladı. Maç Aliağa Petkimspor'un 97-83 üstünlüğüyle tamamlandı.

Salon: ENKA

Hakemler: Aytuğ Ekti, Kerem Baki, Sinem Tetik

Aliağa Petkimspor: İsmail Cem Ulusoy 5, Dorukhan Engindeniz 3, Prewitt 18, Aldridge 10, Simmons 13, Ege Arar 2, Chery 29, Webster 17, Nusret Yıldırım , Ömercan Engin

Beşiktaş Emlakjet: Usher 16, Furkan Haltalı 4, Emir Adıgüzel, Yağız Aksu, Okben Ulubay 10, Orelik 13, Yusuf Gündüz, Burak Can Yıldızlı 2, Rich 12, Mooney 9, McCormack 17

1. Periyot: 18-22

Devre: 43-41

3. Periyot: 74-60

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