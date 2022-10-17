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Aliağa Petkimspor - Galatasaray Nef: 66-84 (MAÇ SONUCU)

Galatasaray Nef, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Aliağa Petkimspor'u deplasmanda 84-66 yenerek bu sezonki ilk galibiyetini aldı.

Aliağa Petkimspor - Galatasaray Nef: 66-84 (MAÇ SONUCU)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 3. hafta son maçında Galatasaray Nef, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 84-66 yendi.

Galatasaray Nef'in ilk galibiyetine ulaştığı ligde, Aliağa Petkimspor ikinci yenilgisini aldı.

Karşılaşmanın başında Simmons ve Melson'la etkili olan Aliağa Petkimspor, 5. dakika içinde farkı 8 sayıya kadar çıkardı: 16-8. Ev sahibi ekip periyodu 22-16 üstün tamamladı.

İkinci periyodun başında Bost ve Sadık Emir Kabaca ile etkili olan Galatasaray Nef, 17. dakikada Caloiaro ile bulduğu basketle 32-32 eşitliği sağladı. Aliağa Petkimspor, Ennis'in son saniyede bulduğu 3 sayılık baskete rağmen soyunma odasına 41-40 önde gitti.

Üçüncü periyodun ilk 5 dakikasını 52-47 galip geçen Aliağa Petkimspor karşısında 9-0'lık seri yakalayan Galatasaray Nef, 28. dakikada 56-52 üstünlük kurdu. Aradaki farkı açan sarı-kırmızılı ekip, periyodu 9 sayı farkla 63-54 önde tamamladı.

Son periyoda 7-0'lık seriyle başlayan ve aradaki farkı 16 sayıya (70-54) yükselten konuk ekip, müsabakadan 84-66 galip ayrıldı.

Salon: ENKA

Hakemler: Hüseyin Çelik, Ali Şakacı, İsmail Binbir

Aliağa Petkimspor: Prewitt 2, İsmail Cem Ulusoy 2, Melson 14, Aldridge 8, Simmons 22, Ege Arar 2, Webster 5, Nusret Yıldırım 2, Dorukhan Engindeniz 3, Murat Meriç Kuntker 6, Gökay Hacıoğlu​​​​​​​

Galatasaray Nef: Bost 13, Ennis 17, Göksenin Köksal 6, Caloiaro 18, Morgan 12, Sinan Sağlam, Sadık Emir Kabaca 11, Yunus Sonsırma 3, Muhaymin Mustafa 2, Sedat Ali Karagülle 2

1. Periyot: 22-16

Devre: 41-40

3. Periyot: 54-63

5 faulle çıkan: 36.02 İsmail Cem Ulusoy (Aliağa Petkimspor)

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