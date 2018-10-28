Alianza Lima - Academia Cantolao düellosu

Alianza Lima ve Academia Cantolao, 29 Ekim 2018 Pazartesi günü Peru Premier Lig Clausura maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 00:00. Alianza Lima 13 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Academia Cantolao 10 puanda ve 13. sırada. Alianza Lima, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Academia Cantolao, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 592 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Alianza Lima kazanırsa 1.30, beraberlik çıkarsa 3.80, Academia Cantolao sahadan galip ayrılırsa 5.90 oranını elde edecekler.

Alianza Lima önceki hafta Comerciantes Unidos mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Academia Cantolao, Universitario karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 2 mağlubiyet alan Alianza Lima, 3 gol attı ve 3 gol yedi.

Academia Cantolao, dış sahada 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Academia Cantolao 4 kez gol sevinci yaşadı, 11 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ