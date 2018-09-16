Alianza Lima - Sporting Cristal sahaya çıkıyor

Peru Premier Lig Clausura maçında Alianza Lima ile Sporting Cristal, 17 Eylül 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 00:00. Maç öncesi Alianza Lima 3 puanla 7. sırada, Sporting Cristal 3 puanla 6. sırada bulunuyor. Alianza Lima son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Sporting Cristal, geride kalan 5 maçta 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 770 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Alianza Lima kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Sporting Cristal sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Alianza Lima son hafta oynanan Universitario maçında 1-3 kazandı.

Sporting Cristal ise Universidad San Martin maçında 1-5 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Alianza Lima, 1 gol attı ve 0 gol yedi.

Sporting Cristal ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sporting Cristal, 1 gol atarken 2 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ