Alianza Lima - Universidad San Martin maçı ne zaman?

Alianza Lima ve Universidad San Martin, 06 Ağustos 2018 Pazartesi günü Peru Premier Lig Apertura maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 00:00. 16 puanlı Alianza Lima 4. sırada bulunuyor, Universidad San Martin 6 puana sahip ve 15. sırada. Alianza Lima son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Universidad San Martin, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 576. İddaa'da Alianza Lima kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Universidad San Martin kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Alianza Lima son haftadaki Comerciantes Unidos müsabasında 3-0 yenildi.

Universidad San Martin ise Inti Gas Ayacucho karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Alianza Lima, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Alianza Lima, kendi sahasında 11 gol attı, 2 gol yedi.

Universidad San Martin, dış sahada 0 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Universidad San Martin 4 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.

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