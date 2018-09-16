Alianza Petrolera - Atletico Bucaramanga maçı heyecanı

Alianza Petrolera ve Atletico Bucaramanga, 17 Eylül 2018 Pazartesi günü Kolombiya Primera A Clausura maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 02:00. Alianza Petrolera 13 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Atletico Bucaramanga 11 puanda ve 13. sırada. Ev sahibi Alianza Petrolera, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Atletico Bucaramanga son 5 mücadelede 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 776. İddaa'da Alianza Petrolera kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Atletico Bucaramanga kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Alianza Petrolera önceki hafta Santa Fe mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Atletico Bucaramanga, America de Cali karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Alianza Petrolera, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Alianza Petrolera, kendi sahasında 12 gol attı, 10 gol yedi.

Atletico Bucaramanga ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Atletico Bucaramanga, 6 gol atarken 5 gol yedi.

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