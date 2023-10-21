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        Haberler Spor Spor Alibeyköyspor eski futbolcularını unutmadı - Spor Haberleri

        Alibeyköyspor eski futbolcularını unutmadı

        Geçen yıl İstanbul Süper Amötür Lig'de şampiyon olarak BAL Ligi'ne çıkan ve Türkiye'nin eski köklü takımlarından biri olan Alibeyköyspor, açılış maçından önce, eski efsaneleşmiş futbolcularını unutmadı. Kulübün genç başkanı Mehmet Duman ve ekibi, sezon açılış maçından önce Veteran futbolcuları bir araya getirdi. Görsel şölene dönen açılışta Alibeyköyspor Nişantaşı ile oynadığı maçta 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2023 - 15:27 Güncelleme: 21.10.2023 - 15:27
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        Alibeyköyspor eski futbolcularını unutmadı
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        1951'de İstanbul Ligi'nde Adaletspor olarak mücadele eden ilk takımlardan biri olan Alibeyköyspor sezon açılışında eski futbolcularını unutmadı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Aliböyköyspor’un genç başkanı Mehmet Duman ve ekibi, her sezon açılışında veteran futbolcularının katıldığı görsel şöleni geleneksel hale getirdi.

        FUTBOLCU FABRİKASI DİYE BİLİNİRDİ

        Başta üç büyükler olmak üzere birçok kulübe futbolcu yetiştiren kulüp olarak bilinen Alibeyköyspor, Bal Ligi’ndeki ilk sezon açılış maçını dün Alibeyköy Fuat Çakar Stadında Nişantaşıspor ile oynadı. 1-1 berabere biten maçtan önce ise Alibeyköyspor’un eski futbolcuların yer aldığı Veteran takımının futbol maçı açılışta yer aldı.

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        Açılışta, Alibeyköyspor’da yetişmiş eski futbolculardan Nakip Çalışkan, Fadil Kuş, Refik Demirkan, Tuncay Luş, Fenerbahçe forması giyen Aydın Demircan, Hulusi Kalkan, Aydınspor’un formasını bir dönem giyen Şenol Şen ve Bursaspor’da Maradona Çetin olarak bilinen Çetin Kahraman gibi isimler şöhretler karmasında yer aldı.

        ALİBEYKÖYSPOR'UN TARİHİ

        1946 yılında kırmızı-beyaz renkli Adalet Gençlik Kulübü olarak İstanbul'da Süreyya İlmen'in katkılarıyla kuruldu. 1951'den itibaren İstanbul Ligi'nde mücadele etmeye başladı. 1958-59 ve 1959-60 sezonlarında 1. Lig'de mücadele etmiştir.

        1980'DE ALİBEYKÖYSPOR ADINI ALDI

        1971 yılında Alibeyköy Adalet SK adını almış ve rengini turuncu-mavi olarak değiştirmiştir. 1980'de de Alibeyköyspor adını alan kulüp, 1980-1985 arasında 2. Ligde mücadele etmiştir. 1989-1991 arasında 3. ligden 2. Amatör lige düşen kulüp, 1999'da 3. lige geri dönmüş ve 2006-07 sezonunda 3. lig 4. grubu 3. bitirerek play-off maçları oynamaya hak kazanmıştır. 27 Mayıs 2007 tarihinde Gölcük'ü play-off maçında 4-3 geçerek Lig B'ye yükselmiştir.

        Geçen yıl Süperamatör Ligi’inde şampiyon olan Alibeyköyspor şimdi BAL Ligi’nde mücadele ediyor.

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