Alibeyköyspor eski futbolcularını unutmadı

1951'de İstanbul Ligi'nde Adaletspor olarak mücadele eden ilk takımlardan biri olan Alibeyköyspor sezon açılışında eski futbolcularını unutmadı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Aliböyköyspor’un genç başkanı Mehmet Duman ve ekibi, her sezon açılışında veteran futbolcularının katıldığı görsel şöleni geleneksel hale getirdi.

FUTBOLCU FABRİKASI DİYE BİLİNİRDİ

Başta üç büyükler olmak üzere birçok kulübe futbolcu yetiştiren kulüp olarak bilinen Alibeyköyspor, Bal Ligi’ndeki ilk sezon açılış maçını dün Alibeyköy Fuat Çakar Stadında Nişantaşıspor ile oynadı. 1-1 berabere biten maçtan önce ise Alibeyköyspor’un eski futbolcuların yer aldığı Veteran takımının futbol maçı açılışta yer aldı.

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Açılışta, Alibeyköyspor’da yetişmiş eski futbolculardan Nakip Çalışkan, Fadil Kuş, Refik Demirkan, Tuncay Luş, Fenerbahçe forması giyen Aydın Demircan, Hulusi Kalkan, Aydınspor’un formasını bir dönem giyen Şenol Şen ve Bursaspor’da Maradona Çetin olarak bilinen Çetin Kahraman gibi isimler şöhretler karmasında yer aldı.