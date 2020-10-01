Alıç salgın sürecinde yoğun ilgi görüyor

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Özellikle Piribeyli Mahallesi çevresinde doğal yetişen alıç ağaçları, sonbaharda yöre halkına ayrı bir lezzet sunuyor.

Dikenli ve çalı tipi ağaçlarda eylülden sonra eren, sarı ve turuncu renkteki alıç, kırsalda yaşayanlar için gelir kapısı da oluyor.

Başta alıç meyvesi olmak üzere, kuşburnu ve kızılcık gibi doğal yetişen ürünler, sonbahar mevsimiyle olgunlaşıyor.

Salgın sürecinde insanların kalabalık yerine stresten uzak alanları seçtiği dönemde, alıç toplama da yoğun ilgi görüyor.

Hem spor yapmak hem de alıç toplamak isteyenler, özellikle hafta sonlarında sarp arazilerde dolaşıyor.

Dağlardaki ağaçlardan toplanan alıç meyvesi, tercihe göre çiğ olarak ya da marmelatı ve sirkesi yapılarak tüketiliyor.

Ticaretini yapanlar da dağlardan topladığı alıçları, kent meydanında satıyor.

Esnaf arkadaşlarıyla hem doğada yürüyüş yapan hem de alıç toplayan İbrahim Sarıkaya, "Bu meyveleri toplamak için çevre il ve ilçelerden gelenler oluyor. Yaban meyvelerinin kalp, şeker, tansiyon hastalıkları başta olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiği biliniyor. Ayrıca kış mevsiminde kullanmak üzere marmelat ve sirkesini yapıyoruz. Bunun yanında çevremizdekilerden bazıları da bunları toplayıp satarak aile bütçesine katkı sağlıyor." diye konuştu.