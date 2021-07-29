Alican Kaynar, 6. sıraya geriledi

Finn kategorisinde ilk gün rakiplerinin önünde yer alan Alican Kaynar, bugünkü iki yarışın ardından 6. sıraya geriledi.

470 kategorisinde mücadele eden Beste Kaynakçı-Okyanus Arıkan 20.'likten 19. sıraya yükseldi. Aynı kategoride yer alan Deniz ve Ateş Çınar kardeşler ise iki yarışa daha çıkarken, ilk güne göre 5 sıra yükselerek genel sıralamada 8.'liğe yerleşti.

Rüzgar sörfü (RS:X) kategorisinde ise sıralama yarışları tamamlandı. Yapılan 12 yarış sonrasında Onur Cavit Biriz 20. olurken, Dilara Uralp 24. sırada olimpiyat oyunlarını tamamladı.

Laser radial sınıfında Türkiye'yi temsil eden Ecem Güzel 7 ve 8. yarışlarına çıkarken, yarın yapacağı son 2 mücadele öncesinde kendisine 19. sırada yer buldu.