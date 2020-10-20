Osmanlı döneminden, günümüze gelene kadar yapılan, patlıcan yemeklerinin en sevilenlerinden biri alinazik. Kuşbaşı etle ya da kıyma ile bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Gaziantep’ten ortaya çıkan ve lezzeti, tüm Türkiye’ye yayılan bu meşhur alinazik kebabının yapımına başlayalım.

Kaç Kişilik: 4 kişilik

Hazırlama Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Alinazik Tarifi İçin Gereken Malzemeler:

1 diş sarımsak

250 gram kuşbaşı et (küçük doğranmış)

50 gram tereyağı

1 yemek kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı tuz

Patlıcanlı Karışım İçin;

3 adet közlenmiş patlıcan

1 çay kaşığı tuz

1 kase sarımsaklı yoğurt

Alinazik Yapılışı:

Tereyağını derin bir tavanın içine alın.

Sarımsağı ilave ederek hafifçe soteleyin

Ardından minik doğranmış kuşbaşı etleri ekleyerek karıştırın.

Kapağını kapatın.

5-6 dakika kısık ateşte, suyunu salıp pişmesini sağ.

Piştikten sonra salça, toz kırmızı biber ve tuz ekleyin.

Ocaktan alın.

Közlenmiş patlıcanları, keskin bir bıçak yardımıyla ezin.

Bu aşamada, üzerine hafifçe tuz atın.

İyice ezildiklerinde, sarımsaklı yoğurt ile karıştırın.

Servis tabağının içerisine yoğurtlu patlıcanlı karışımı alın.

Ortasını çukurlaştırın.

Hazırladığınız etleri de üzerine yerleştirin.

Sosunu ilave ederek servis edin.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Patlıcanlarınıza bıçak yardımıyla minik delikler açın, fırında veya ocak üzerinde közleyin.

Kabuklarını daha kolay soyabilmek için, soğuk suyun altında tutun.

Bu şekilde 5-10 bırakın.

Terleyecek ve daha kolay soyulacaktır.

Etinizi çok kısık ateşte, suyunu salıp yumuşayana kadar, ağır ağır pişirin.

Yoğurdun üzerine etleri çok sıcakken aktarmama özen gösterin.

Çok sıcak et, yoğurdun sulanmasına neden olacak ve yemeğinizin tadını bozacaktır.

Üzerine toz kırmızı biber ve tereyağından hazırladığınız bir sos dökerek daha da lezzetlendirebilirsiniz.

Sarımsaklı yoğurdu hazırlarken süzme yoğurtta kullanabilirsiniz.

Üzerine ince kıyılmış maydanoz da ilave edebilirsiniz.