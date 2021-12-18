Benzer figürlerin antik kentin batısındaki Latmos diye bilinen Beşparmak Dağları'nda da görüldüğünü anımsatan Çekilmez, "Bu bölgenin de Prehistorik, yani tarih öncesi dönemde bir yaşam alanı olduğunu tespit ettik ve Alinda'nın tarihini çok erken dönemlere kadar çekmiş olduk. Alinda'da günümüzden yaklaşık 3 bin yıl öncesine kadar bir yaşam olduğunu biliyorduk. Burası çok daha eski. Prehistorik dönem, yani ilk yerleşim alanı olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.