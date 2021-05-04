AA

Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bursa Şehir Hastanesindeki 13 günlük tedavi sürecini tamamladığını bildirdi.

AA'da yer alan habere göre, doktorların tavsiyesi üzerine bir süre daha evinde istirahat edeceğini belirten Aktaş, "Bir yandan istirahat ederken bir yandan Bursa için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Tedavi sürecinde dualarınızı ve iyi dileklerinizi her zaman kalbimde hissettim, Allah hepinizden razı olsun." ifadelerini kullandı.

Aktaş, tedavi sürecinde mesajlarıyla destekte bulunan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve diğer ilgililerle sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

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