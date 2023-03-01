"HEPİMİZİN GÖNLÜNDE YARA VAR"



Alişan, "Hafta içi canlı yayınım olduğu için deprem sabahı 06.30'da kalkmıştım. Arkadaşlarımın mesaj atmasıyla haberim oldu. Hiçbirimiz bu kadar büyük afet olduğunu bilmiyorduk. Bütün illeri görünce büyük afet olduğunu gördük. O günden beri hepimizin gönlünde yara var" dedi.