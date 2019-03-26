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Hayatımın en güzel yaşı... Yol arkadaşım, ruh eşim, kalp ortağım, aşkım, canımın içi kocacım, güzel kalplim, evimin direği, gözümün nuru... Diğer yanımda canımın parçası, nefesimm oğlumm ikinizi de çok seviyorum. Harika bir yaş oldu benim için.