Alişan'ın annesi Suzan Tektaş'ın doğum günü için hediye bakmaya çıktıklarını söyleyen başarılı şarkıcı, eşi ve oğlu ile uzun bir sure mağazaları dolaştı.

Buse Varol ve Alişan çifti hediye için geldikleri AVM'de oğulları Burak içinde alışveriş yapmayı ihmal etmediler.