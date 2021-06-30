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Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın sağlık durumu nasıl? Selçuk Tektaş kimdir, kaç yaşında?

Geçtiğimiz hafta koronavirüs pozitif çıkan ve entübe olan Selçuk Tektaş sosyal medyanın gündeminde. Ünlü şarkıcı Alişan'ın erkek kardeşi ve menajeri olarak tanınan Selçuk Tektaş'ın hayatı ve sağlık durumu ile ilgili detaylar araştırılıyor. Yoğun bakıma alındığı bilinen Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş kaç yaşında, sağlık durumu nasıl?

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın sağlık durumu nasıl? Selçuk Tektaş kimdir, kaç yaşında?

Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi Uğur Tektaş sosyal medyanın gündeminde. Hastanede koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alınan Selçuk Tektaş'ın hayatı ve sağlık durumuna dair her şey merak ediliyor...

SELÇUK TEKTAŞ KİMDİR?

Serkan Burak Tektaş ya da sahne adıyla Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş 12 Mayıs 1980 doğumludur. Geçtiğimiz günlerde 39. yaşını kutlayan Selçuk Tektaş evlidir ve iki kız babasıdır.

2009 yılında Merve Tektaş ile evlenen Selçuk Tektaş şarkıcı Alişan'ın menajerliğini yapmaktadır.

SELÇUK TEKTAŞ'IN SAĞLIK DURUMU

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalanan ve kaldırıldığı hastanede entübe edilen Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş için hastanedeki bekleyiş devam ediyor.

Kardeşinin sağlık durumu hakkında bilgi veren Alişan, "İnanın konuşabilecek durumda değilim. Durumu çok kritik. Dua istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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