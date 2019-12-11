Şarkıcı Alişan, geçtiğimiz yıl mayıs ayında oyuncu Buse Varol ile evlenmişti. Çiftin bebekleri, 13 Şubat'ta dünyaya gelmişti. İkili, mutlu pozlarını sosyal medya hesaplarından yayınlamayı ihmal etmiyor.
"OĞLUM TAM BİR GÖREV ADAMI"
Alişan, oğlu Burak ile banyo öncesinde yaşadığı eğlenceli anları takipçileriyle paylaştı. Şarkıcı, oğlunun emekleyerek banyoya gittiği videoyu sosyal medya hesabından "Oğlum tam bir görev adamı" notuyla yayınladı.
Alişan'ın paylaşımı kısa sürede 119 binin üzerinde beğeni aldı.
"ALLAH HERKESE HAK ETTİKLERİNİ VERSİN"
Geçtiğimiz günlerde Buse Varol ile evliliklerinin üçüncü yıl dönümünü kutlayan Alişan, eşi ile karesini romantik sözlerle sosyal medya hesabından yayınlamıştı.
Alişan, paylaşımına, "Güzel şeyler dileyince kalpten, Allah veriyor... Allah’ım kalbi güzellikle dolu olan herkese hak ettiklerini versin inşallah. Çok şükür..." notunu düşmüştü.
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