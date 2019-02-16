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Doğuma giren Alişan şunları söylemişti: Ben doğuma girdim. Burak’ın doğum anını gördüm. Allah’a inanmayan taş olur, böyle bir mucize olamaz. Sürekli bakıyorum. Nefes alıyor mu, ağlıyor mu, Ne yapıyor? diye. Buse de ben de şu anda şaşkınız. Çocuk herkese benziyor. Buse ‘çok güzel, çok güzel’ diye ağlamaya başladı. O an çok başkaydı.