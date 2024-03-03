Alışkanlıkların dilinden kişilik analizi: Günlük rutinleriniz hakkınızda ne söylüyor?

3. DAKİKLİK

Çok sayıda çalışma dakikliğin, kişinin kişiliğiyle yakından bağlantılı olduğunu gösterir. A Tipi bireyler iddialı ve kararlı olma eğiliminde olduklarından bu özellikleri onların zamanında varma olasılıklarını artırır. Bunun aksine B Tipi kişilikler ise daha rahat ve dakikliğe önem vermeyen doğaları vardır bu yüzden bir buluşmaya çok geç katılabilirler.