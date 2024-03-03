Alışkanlıkların dilinden kişilik analizi: Günlük rutinleriniz hakkınızda ne söylüyor?
Her insanın kendine özgü özellikleri vardır ve günlük alışkanlıkları da dahil olmak üzere bu ayırt edici özellikler, genel kişilikleri hakkında bilgiler ortaya çıkartabilir. Peki, hangi alışkanlıklar kişilik hakkında bilgi verir hiç düşündünüz mü? İşte, sizin için tuvalet kağıdı rulosu tercihinden yemek alışkanlıklarına kadar 5 günlük rutinin açıklaması!
Rutin, bireyin her gün tekrarlayan alışkanlıklarını ve aktivitelerini içeren düzenli bir yaşam tarzıdır ve bu her gün uygulanan alışkanlıklar, insanların kişilik yapıları hakkında ipuçları sunabilir. Yapılan bazı araştırmalar günlük alışkanlıkların, bireylerin karakteristik özelliklerini yansıtabileceğini ortaya koyuyor. İşte, e-posta cevaplama şeklinden tuvalet kağıdı rulosunu asmaya kadar rutinlerin kişilik özelliklerine etkisi...
1. YEME ALIŞKANLIKLARI
Davranışsal gıda analizi uzmanı Juliet Boghossian’a göre gıdayla ilgili alışkanlıklar aslında bireyin kişiliğinin farklı yönlerini ve davranış eğilimlerini ortaya çıkarabilir. Yavaş yiyen insanlar genellikle daha düşük enerji seviyelerine sahiptirler ve ara sıra üzüntü yaşayabilirler.
Hızlı yiyenler ise hırsları, hedef odaklı yapıları ve cesaretleriyle karakterize edilirler. Ayrıca sabırsız ve sinirli olabilirler. Bunların yanı sıra sürekli yeni mutfak deneyimleri arayan maceracı yemek yiyiciler vardır, Boghassian’a göre bu kişiler risk almayı seven adrenalin tutkunlarıdır.
Ancak aynı zamanda saldırgan ve müdahaleci olarak da algılanabilirler. Son olarak seçici yiyiciler ise detaylara önem verirler ve yemeğin lezzeti, kokusu ve görüntüsü gibi durumlara dikkat ederler. Bununla birlikte kaygı ve nevrotik eğilimler yaşama olasılıkları daha yüksektir.
2. E-POSTA CEVAPLAMAK
Klinik psikolog Tomas Chamorro-Premuzic’e göre gönderilen e-posta içerikleri, dışa dönük veya narsistik kişilik özelliklerini ortaya çıkarabilir. Dışa dönük bireyler genellikle e-postalarında eğlenceli konulardan bahsederler ve çeşitli etkinlikler hakkında kişisel deneyimlerini coşkuyla paylaşırlar.
Öte yandan genellikle duygusal zeka düzeyi daha düşük olan narsistler, e-postalarında kontrol edici bir dil kullanabilirler ve mesajlarına sıkça kendilerinden daha çok bahsettikleri "ben" ve "benim" gibi ifadeler eklerler.
3. DAKİKLİK
Çok sayıda çalışma dakikliğin, kişinin kişiliğiyle yakından bağlantılı olduğunu gösterir. A Tipi bireyler iddialı ve kararlı olma eğiliminde olduklarından bu özellikleri onların zamanında varma olasılıklarını artırır. Bunun aksine B Tipi kişilikler ise daha rahat ve dakikliğe önem vermeyen doğaları vardır bu yüzden bir buluşmaya çok geç katılabilirler.
4. TELEFON BAĞIMLILIĞI
2015 yılında yapılan bir çalışmada araştırmacılar, duygusal istikrar ile bireylerin günlük alışkanlıklarına cep telefonları üzerinden bağlılıkları arasında bağlantı keşfetti. Katılımcılar, "cep telefonuma olması gerekenden daha fazla zaman harcarım" veya "cep telefonum görüş alanımda değilken sinirlenirim" gibi ifadeleri değerlendiren ölçeklere yanıt verdiler.
Araştırma sonucunda telefona yüksek derecede bağımlılık gösteren bireylerin, bağımlı olmayanlara kıyasla daha düşük duygusal istikrar (yani duygu durumlarında dengeli olmayan insanlardır, ani ve kontrolsüz hareketler sergileyebilir) seviyelerine sahip olduğu ortaya çıktı.
5. TUVALET KAĞIDI KOYMA ŞEKLİ
Tuvalet kağıdı rulosunu tutucusuna doğru yerleştirilmesi gerektiği konusundaki, yani uzayan yaprağın önde mi yoksa arkada mı olması gerektiği uzun süredir tartışılan bir konudur ve muhtemelen bu konuda bir tercihiniz vardır. 2018'de yapılan 200 erkek ve kadını içeren bir çalışmada, katılımcıların "tuvalet kağıdı asma" alışkanlıkları sorgulandı.
Araştırma sonucu öne çevrili şekilde konumlandıranların genellikle daha baskın kişilik özellikleri sergilediğini, arkada duracak şekilde tercih edenlerin ise daha itaatkar bir tavır sergilediğini öne sürüyor.
Kaynak: Mystical Raven