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        Haberler Yaşam Alışveriş merkezi ve havaalanı gibi yerlerin tavanı neden yüksek olur?

        Havaalanı ve alışveriş merkezlerinin tavanı neden yüksek olur?

        Gün içerisinde bir sürü insanın ziyaret ettiği pek çok toplu yapının içerisini genellikle her zaman yüksek tavanlıdır. Peki alışveriş merkezi ya da havaalanı gibi yapıların neden hep yüksek tavanlı olduğunu biliyor musunuz? Hem psikolojik hem de teknik nedenlerden dolayı yüksek tavan tercih ediliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2023 - 09:43
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        PSİKOLOJİK OLARAK DAHA UZUN VAKİT GEÇİRİLMESİNE NEDEN OLUYOR

        Alışveriş merkezi veya havaalanı gibi mekanların tavanları genellikle yüksek olur. Bunun psikolojik nedeni aslında tüketicilerin kendisini konforlu hissetmesini sağlamaktır. Ferahlık veren yüksek tavanlar büyük camlara sahip oluyor ve içeri daha fazla Güneş ışığı alıyor.

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        Doğal ışık veya ışıklandırmalar insanlara kendilerini rahat hissettirdiği için uzun süre vakit geçirmelerini sağlayan bir ortam yaratıyor. İşin teknik tarafında ise havalandırma yer alır. Yapıların teknik olarak yüksek yapılmasının bir nedeni de ısı dağılımını daha iyi aktarmak.

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        TEKNİK OLARAK HAVALANDIRMA SİSTEMİ İÇİN TERCİH EDİLİYOR

        Havayı kontrol eden ve temizleyen havalandırma sistemleri oldukça büyük bir yer kapladığı için mimarlar genellikle bu tesisatları gözden uzak olacak şekilde tavanlara yerleştiriyor. Yüksek tavanlı yapılar insanlara hem ferah bir ortam sunarken hem de teknik açıdan elveriş sağlıyor.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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