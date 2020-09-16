İHA

Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı kırsal Ilıdağ Mahallesi'nde yaşayan 39 yaşındaki İsa Demircan'dan 2 gündür haber alınamıyor.

Önceki gün sabah saatlerinde işleri ve alışveriş için Köşk ilçesine giden İsa Demircan eve dönmedi. Bunun üzerine oğullarının gidebileceği her yeri arayıp soran Demircan Ailesi, İsa'nın izine rastlayamayınca güvenlik güçlerine giderek yardım istedi.

En son Köşk ilçesinde çarşı merkezinde görülen 39 yaşındaki İsa Demircan'ın bir daha görülmediği ortaya çıktı. İsa Demircan'ın yaklaşık 10 yıl önce de kaybolduğu ve kaybolduktan bir hafta sonra Aydın eski Otogarı'nda yakınları tarafından bulunduğu öğrenildi.